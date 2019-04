Der Unterstrich macht den Unterschied: Axel Springer lässt bei neuem Konzernlogo die Cursor-Taste blinken

“Digital, bewegt und mit Haltung” soll Kern des künftigen Corporate Designs sein, das zugleich die Haltung sichtbar demonstriere. Einigermaßen pathetisch heißt es in einer Mitteilung dazu: “Freiheit ist Markenkern des Medien- und Technologieunternehmens.” Der bisher wie bei vielen Unternehmen statische Namensschriftzug werde ab Mai in eine “digitale und animierte Form überführt”, die verschiedene Farben nutzt. Die vier farbigen Quadrate, die seit 16 Jahren zusammen mit dem Schriftzug im Einsatz waren, werden laut Verlag “komplett abgelöst durch den sogenannten ‘Underscore'” (zu deutsch: Unterstrich).

„We empower free decisions“: Axel Springer mit neuem Corporate Design https://t.co/jYaqVxoblz pic.twitter.com/Ybbo16PesV — Axel Springer SE (@axelspringer) April 17, 2019

Das Design entwickelte die Agentur Superunion in Kooperation mit der Unternehmenskommunikation von Axel Springer. Auch ein eigener Sound aus der Audio- und Motion-Branding-Schmiede why do birds steht in Zukunft für die Marke Axel Springer. Das Logo war zuletzt 2003 überarbeitet worden. Seither hat das Medienhaus die Digitalisierung forciert und damit in der Branche Maßstäbe gesetzt. Auch ein neuer Claim wurde am Mittwoch präsentiert – angesichts der zunehmend internationalen Aktivitäten in englischer Sprache: “We empower freedom decisions.”

