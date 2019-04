Algorithmus-Schluckauf bei YouTube: Wirbel um 9/11-Infos in Livestreams von Notre-Dame

Von

Im Kampf gegen Fake-News und Misinformation testet YouTube seit einiger Zeit Tools, die Nutzern dabei helfen sollen, bei Großereignissen auf geprüfte Informationen zugreifen zu können. Dafür arbeitet das Unternehmen nach eigenen Angaben mit Partnern zusammen. Gedacht ist das als sinnvolle Hilfe vor allem bei Livestreams und Ereignissen, bei denen innerhalb kürzester Zeit viele Inhalte auf der Plattform hochgeladen werden. In der Vergangenheit wurden solche Vorfälle immer wieder zu Propagandazwecken oder genereller Meinungsmache mit gefakten Aufnahmen missbraucht (MEEDIA berichtete).

Auch beim Großbrand von Notre-Dame am Montag starteten mehrere Nachrichtensender bei YouTube Livestreams von den Löscharbeiten. Die Ursache für den Brand war zu diesem Zeitpunkt noch unklar. Zumindest war aber nicht die Rede von einem terroristischen Anschlag.

Doch offenbar hatte YouTube die Livestreams als Umfeld für mögliche Misinformation “geflagged”. Und so war für Nutzer unter den Livestreams eine graue Bauchbinde mit dem Titel “September 11 attacks” zu lesen. Darunter ein Link zur Encyclopedia Britannica. Wer darauf klickte, wurde auf die Seite der Enzyklopädie weitergeleitet.

YouTube reagierte zügig und deaktivierte die automatisierte Einblendung nach einigen Minuten. Doch mittlerweile war schon eine Diskussion darüber entstanden, was passiert, wenn Tech-Konzerne Berichterstattung betreiben. Joshua Benton vom Nieman-Lab kritisierte, dass es bis dato keine Anzeichen eines Terroranschlags gab:

Why in the world is @YouTube putting information about 9/11 underneath the Notre Dame livestream from @FRANCE24?

(Especially since it seems like, at least right now, ongoing renovations are the most likely cause, no indication of terror) https://t.co/A3HP36epxx pic.twitter.com/ZheCMC5pcG

— Joshua Benton (@jbenton) April 15, 2019