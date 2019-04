#trending // Katie Bouman

Zur Heldin im Zusammenhang mit dem ersten Foto eines schwarzen Loches wird in den sozialen Netzwerken derzeit die 29-jährige Informatikerin Katie Bouman, deren Algorithmus das Bild aus Daten diverser Radioteleskope zusammensetzte. Wiederum die BBC sammelte über 360.000 Social-Media-Interaktionen mit dem Artikel “Katie Bouman: The woman behind the first black hole image“, CNN erreichte mit “Katie Bouman: How a grad student at MIT made the first black hole image possible” 250.000 und der vielleicht lesenswerteste, weil ausführlichste Text “Katie Bouman: 5 Fast Facts You Need to Know” kam auf Heavy.com auf über 100.000 Interaktionen, die meisten davon via Reddit.

Gar nichts mit Katie Bouman, wohl aber mit dem Bild des schwarzen Lochs hat einer der populärsten Tweets des Tages zu tun. Er stammt vom Astrophysiker Neil deGrasse Tyson, erreichte bis heute Nacht 465.000 Likes und Retweets und lautet:

SCIENTISTS: “We’ve produced the first-ever image of a supermassive Black Hole, 55-million light years away”

RESPONSE: “Oooh!”

SCIENTISTS: “We’ve concluded that humans are catastrophically warming Earth”

RESPONSE: “That conflicts with what I want to be true, so it must be false”