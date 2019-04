#trending // Das Social-Media-Phänomen André Rieu

Eins der großen Social-Media-Phänomene heißt André Rieu. Ja genau, der Geiger aus den Niederlanden, der so oft im mdr Fernsehen zu sehen ist und zehn Goldene und Platin-Schallplatten in Deutschland eingesammelt hat. Was so mancher nicht wissen wird: Rieu ist nicht nur bei deutschen Schlagerfreunden beliebt, sondern rund um die Welt ein echter Star. Er verkaufte neben Deutschland auch in Frankreich, Großbritannien und Australien Millionen von Alben, erhielt weltweit laut Wikipedia-Liste 106 Goldene und 227 Platin-Schallplatten – und in Frankreich sogar eine diamantene Schallplatte.

Ein Star ist Rieu auch auf Facebook, wo er fast 4 Millionen Pagelikes eingesammelt hat. Allein mit seinen Posts der jüngsten 30 Tage erreichte er über 750.000 Interaktionen. Mehr als Miley Cyrus, Barack Obama, Justin Bieber und Rihanna. Und auch mehr als Rammstein. Sein neuester Post “Back home!” mit einem Foto von sich vor einem blühenden Strauch, einem Haus und einer Kirche, erzielte innerhalb von zehn Stunden über 46.000 Likes & Co., darunter 2.900 Kommentare, die fast ausnahmslos aus Grüßen und Danksagungen aus aller Welt bestehen. Grüße wie: “Wow beautiful place – best wishes to you & your family Maestro André Rieu -greetings from Thailand”