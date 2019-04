#trending // Bananenblätter Deutlich sechsstellige Zahlen gab es am Sonntag auch für einen Artikel des Viral-Giganten Lad Bible. Das Magazin berichtete über eine neue Idee bei der Vermeidung von Plastikmüll und erntete damit 188.000 Interaktionen bei Facebook und Twitter. Demnach wickeln einige Supermärkte in Thailand und Vietnam Obst und Gemüse mit Bananenblättern statt mit Plastik ein. Schon in den beiden Ländern sorgte das für positives Aufsehen, nun auch in den USA und in Europa.