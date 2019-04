IVW-Monat März: satte Zuwächse für Wetter, Nachrichten und Giga.de, gutefrage.net verliert heftige 19,8%

Der März hat den deutschen Online-Angeboten starke Zuwächse beschert. Unter den 50 Marken mit den meisten Inlands-Visits landete nur eine unter den Februar-Zahlen: gutefrage.net, das um deutliche 19,8% nach unten krachte. Jeweils um fast 40% gewachsen sind hingegen die Visits von WetterOnline, wetter.com und Wetter.de, starke Zuwächse gab es in der Top 50 auch für Nachrichtenanbieter und Giga.de.

Im Gleichschritt steigerte sich im März vor allem die Wetter-Branche: Die drei größten Anbieter WetterOnline, wetter.com und Wetter.de steigerten sich um 38,1%, 39,1% und 39,3%. Auch kleinere Anbieter wie der Weather Channel und Kachelmannwetter.com wuchsen deutlich. Wenn das Wetter im Frühjahr schöner wird, interessieren sich die Menschen wieder verstärkt dafür.

Deutliche Zuwächste verzeichneten im März auch zahlreiche Nachrichtenmedien. In der IVW-Top-50 finden sich beispielsweise Focus Online, die Funke Medien NRW, stern.de und RP Online mit einem Plus von jeweils mehr als 20%. Ebenfalls weit über das Vormonats-Niveau gesprungen sind im März innerhalb der Top 50 Wunderweib und Giga.de mit einem Plus von 24,4% bzw. 27,1%.

Außerhalb der Top 50 steigerten sich weitere Angebote massiv. Einige Beispiele: ProSieben gewann fast 40% hinzu, mein schöner Garten sogar 83% und das t3n Magazin 51,1%.

Verlierer gibt es innerhalb der Top 50 nur einen: gutefrage.net, einst einer der Klick-Giganten des Landes, büßte fast 20% seiner Inlands-Visits ein und liegt nur noch auf Rang 34. Unter den 825 IVW-geprüften Angeboten finden sich nur 120 Verlierer, darunter 25 mit Verlusten von mehr als 100.000 Inlands-Visits und fünf mit mehr als einer Million: neben gutefrage.net auch noch bento, apotheken-umschau.de, Antenne Bayern und Bergfex.

Visits gesamt Visits Inland März vs. Feb. (Visits Inland) März vs. Feb. (Visits Inland in %) 1 ebay Kleinanzeigen 582.799.387 557.861.422 68.188.045 13,9% 2 Bild.de 482.218.777 438.216.013 66.104.855 17,8% 3 T-Online Contentangebot 391.732.872 376.864.737 42.640.966 17,8% 4 Spiegel Online 271.673.966 234.454.241 36.878.008 18,7% 5 kicker online 200.243.200 186.632.644 27.147.669 17,0% 6 WetterOnline 278.327.090 178.657.338 49.270.893 38,1% 7 Focus Online 193.511.100 177.377.583 34.720.065 24,3% 8 n-tv.de 152.046.117 138.865.920 18.858.073 15,7% 9 wetter.com 145.741.182 131.967.852 37.104.766 39,1% 10 Welt 130.294.784 116.331.762 15.558.432 15,4% 11 upday 213.343.068 104.033.553 17.279.028 19,9% 12 mobile.de Der Automarkt 146.179.919 100.465.949 10.499.098 11,7% 13 Chefkoch.de 85.019.078 77.075.692 7.185.778 10,3% 14 ImmobilienScout24 80.925.274 76.637.690 6.190.076 8,8% 15 sport1 83.372.194 75.611.463 6.140.006 8,8% 16 DuMont Newsnet 76.648.776 71.727.624 5.617.257 8,5% 17 Funke Medien NRW 73.759.078 70.422.458 15.353.784 27,9% 18 Merkur.de 70.448.111 66.605.921 4.021.061 6,4% 19 twitch.tv 457.389.969 64.762.215 9.614.274 17,4% 20 Zeit Online 75.655.500 64.335.819 10.611.952 19,8% 21 stern.de 68.128.844 60.079.605 11.128.604 22,7% 22 TV Spielfilm.de 62.055.416 58.210.199 4.836.989 9,1% 23 Chip Online 62.482.461 55.233.575 7.007.652 14,5% 24 Süddeutsche.de 63.135.985 54.553.127 5.176.781 10,5% 25 RTL.de 58.576.470 53.838.939 8.177.853 17,9% 26 Xing 62.456.390 52.467.386 3.407.220 6,9% 27 tz 54.855.574 51.798.783 3.786.143 7,9% 28 FAZ.net 60.770.784 51.552.657 5.053.899 10,9% 29 freenet.de 44.824.773 43.045.811 4.128.133 10,6% 30 AutoScout24 78.563.355 40.036.940 2.995.213 8,1% 31 autobild.de 44.129.459 38.711.920 5.888.813 17,9% 32 Computerbild.de 41.328.260 36.797.433 2.218.099 6,4% 33 RP Online 37.982.297 35.452.557 8.425.348 31,2% 34 gutefrage.net 39.071.724 34.081.449 -8.413.288 -19,8% 35 Bunte.de 38.698.996 33.636.447 4.680.474 16,2% 36 RND 35.541.315 33.479.725 5.219.319 18,5% 37 Wunderweib 33.366.342 29.507.189 5.782.584 24,4% 38 Transfermarkt.de - Das Fußballportal 54.557.037 28.861.276 3.695.748 14,7% 39 Wetter.de 30.280.216 28.797.015 8.122.400 39,3% 40 heise online 33.126.304 28.601.233 2.824.578 11,0% 41 Gala.de 34.679.493 28.096.290 3.074.613 12,3% 42 GameStar 29.162.549 26.172.340 2.161.348 9,0% 43 TorAlarm Fußball Live 34.781.545 26.079.180 627.775 2,5% 44 finanzen.net - Das Finanzportal 30.227.424 25.378.916 1.526.225 6,4% 45 Giga.de 27.983.286 24.600.000 5.247.536 27,1% 46 Hörzu 24.615.247 23.436.509 2.421.143 11,5% 47 markt.de 22.704.980 21.791.399 3.015.340 16,1% 48 TV Now 22.275.929 21.138.091 2.457.122 13,2% 49 Das Telefonbuch 21.198.819 20.024.495 1.627.336 8,8% 50 StepStone 22.193.365 20.011.223 164.767 0,8%



