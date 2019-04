TwitterDuldetNazis: Plattform steht nach #Abschiebechallenge der NPD in der Kritik

Von

Durch eine Reihe von Tweets von Prominenten und Politikern war der Hashtag #Abschiebechallenge am Mittwoch in die Öffentlichkeit gerückt. Dahinter steckt eine Aktion der rechtsradikalen Partei NPD, deren Politiker und Anhänger sich mit einem Blatt Papier fotografieren ließen, auf dem der Name einer Person zu lesen ist, die sie gern abschieben würden. Zu lesen sind dort dann Namen wie Sawsan Chebli, Hatice Akyün, Deniz Yücel und Dunja Hayali. Zu sehen u.a. in einem Tweet Hayalis.

Die NPD-Postille “Deutsche Stimme” jubilierte am Mittwoch: “Die “Abschiebechallenge” geht viral”. Allerdings oder vor allem kam die unsägliche Challenge in die Öffentlichkeit, weil sie auf großen Gegenwind stieß. Unter den Tweets mit den meisten Likes und Retweets finden sich ausschließlich kritische Stimmen. Erst dahinter folgt der NPD-Chef Frank Franz. Der populärste Tweets kam dabei vom Comedian und Autor Markus Barth.

Unter #Abschiebechallenge nennen Rechte gerade Menschen, die sie gerne in ihre Heimat abschieben würden. Oft genannt:

Dunja Hayali (geb. in Datteln)

Deniz Yücel (geb. in Flörsheim)

Sawsan Chebli (geb. in Berlin) Vielleicht doch erst mal ne #Erdkundechallenge? — Markus Barth (@tweetbarth) April 3, 2019

Auch Dunja Hayali, Ralph Ruthe und der Twitter-Account der “Late Night Berlin” mischten sich ein:

Perfekter Zeitvertreib: • Hashtag #Abschiebechallenge eingeben • alle geisteskranken Hass-Tweets von Nazis melden • auf „fällt unter das Netzwerkdurchsetzungsgesetz“ klicken • aktualisieren und von vorne beginnen — Late Night Berlin (@latenightberlin) April 3, 2019

Für Ayla Mayer von Spiegel Online haben die Rechten damit ihr Ziel erreicht. Im Morning Briefing schreibt sie:

Die Zahl der Akteure war gering. Was folgte, war eine große Welle der Solidarität und der Wut – und in der Umsetzung liegt das Problem. Denn allein das Verbreiten von Screenshots (einige wenige Medien bauten diese sogar in ihre Berichterstattung ein) bescherte den Initiatoren eine hundertfach höhere Sichtbarkeit und Reichweite, als sie aus eigener Kraft je erreicht hätten.

Mittlerweile gerät auch Twitter verstärkt in der Kritik. Denn bislang scheinen die rechten Abschiebe-Tweets trotz zahlreicher Meldungen von Twitter nicht gesperrt worden zu sein. Unter #TwitterDuldetNazis machen die Nutzer ihrem Unmut Luft.

Wie kann soetwas ekeliges, rassistisches und menschenverachtendes wie diese Challenge überhaupt wachsen und gedeihen? Das ist schlicht unverständlich. Das ist die Crux. Das Problem ist offenkundig #TwitterDuldetNazis… Das. 👏🏾 muss. 👏🏾 sich. 👏🏾 ändern. @TwitterDE 🤦🏾‍♂️ — Malcolm Ụzọma Ohanwe (@MalcolmMusic) April 3, 2019

NPD Mitglieder & anderen Nazis, die unter #Abschiebechallenge ihren Rassismus twittern können ohne dass sie Konsequenzen von @TwitterDE fürchten müssen vs. BIPoC, migrantische Menschen & Migrant*innen, die regelmäßig gesperrt werden, weil sie sich wehren #TwitterDuldetNazis — A.S.H. (@migrantifa) April 3, 2019

Kein Tweet unter dem Hashtag A*schiebechallenge, kein Account der mitgemacht hat, wurde gesperrt. Stattdessen sperrt Twitter lieber Menschen, die antira-Bildungsarbeit machen. #TwitterDuldetNazis — An🥟 (@missanphan) April 3, 2019

Ich bin dafür, als Antwort auf die rassistische & menschenverachtende #AbschiebeChallenge die #ScheissBucketChallenge einführen, bei der jede Nominierte für seine rassistische braune Scheisse mit einem Eimer Dünnpfiff begossen wird #TwitterWoBleibstDu #TwitterDuldetNazis #noafd — Lady Bitch Ray (@LadyBitchRay1) 4. April 2019

Ein deutliches Zeichen gegen Nazis wäre JETZT Twitter den Spiegel vorzuhalten – @TwitterDE bitte nennt ein Büro in Deutschland, das für die Melde- und Löschmaßnahmen zuständig ist. Wieso wurde die Meldung von @HaticeAkyuen nicht ernst genommen/abgelehnt!? #TwitterDuldetNazis — Ali Can (@alicanglobal) April 3, 2019

Fassen wir zusammen:@YouTube löscht Naziinhalte kaum bis gar nicht@FacebookDE löscht antira Videos, "unangebracht" (Wort Kanake kam vor) aber lässt die NPD rassistische Werbung schalten@TwitterDE ignoriert Accounts die migrantische Frauen bedrohen, aber sperrt die Bedrohten — A.S.H. (@migrantifa) April 3, 2019

Bei Facebook bin ich schon seit Jahren nicht mehr aktiv. @TwitterDE mag ich eigentlich, aber wenn bei so Sachen wie #Abschiebechallenge der @TwitterSupport nicht eingreift, dann stimmt #TwitterDuldetNazis einfach und ich muss eigentlich Konsequenzen ziehen und mich hier abmelden. — brau5e (@brau5e) April 3, 2019

Ist es an der Zeit, über das Nutzen alternativer sozialer Online-Netzwerke nachzudenken?#twitterduldetnazis

und wie es bei FB, YT und Co aussieht, wissen wir ja auch. Geheime Gruppen, toxische Kanäle mit Mega-Reichweite. — Freddy Wenner (@EinfachFreddy) 4. April 2019

Soziale Medien wie Facebook und Twitter profitieren von abartigen Hashtags, wie die "A*schiebechallenge". Sie verdienen daran, wenn gegen rassifizierte Gruppen auf perfideste Art und Weise gehetzt wird und tun nichts, um sie davon zu schützen. #TwitterDuldetNazis — Zuher Jazmati (@zuherjazmati) April 4, 2019

Bei den Absagen verweist Twitter immer wieder auf sein Regelwerk. Das liest sich angesichts der aktuellen Situation fast schon zynisch:

Du darfst andere nicht gezielt belästigen oder andere Personen dazu aufrufen. Als missbräuchliches Verhalten betrachten wir einen Versuch, eine Person zu belästigen, einzuschüchtern oder zum Schweigen zu bringen.

Und weiter:

Du darfst keine Gewalt gegen andere Personen fördern, insbesondere nicht aufgrund der Abstammung, der ethnischen Zugehörigkeit, der nationalen Herkunft, der sexuellen Orientierung, des Geschlechts, der Geschlechtsidentität, der religiösen Zugehörigkeit, des Alters, einer Behinderung oder einer Krankheit, noch darfst du sie aus diesen Gründen bedrohen oder belästigen. In diesem Artikel findest du weitere Informationen über unsere Richtlinie zu Hass schürendem Verhalten.

Bislang schweigt sich das Social Network dazu aus. Stattdessen bewirbt man lieber den neuen “Dark Mode” für die iPhone-App. Es geht einmal mehr um die Frage, ob und in welchem Umfang Social Networks für die Inhalte auf ihren Plattform verantwortlich sind. Facebook hatte zuletzt vermehrt angekündigt, gegen Hatespeech und Hetze auf seinen Seiten vorzugehen. Wie schlecht das mitunter funktioniert, davon zeugt auch die #Abschiebechallenge. So wurden Nutzern die NPD-Beiträge gar als Werbung ausgespielt. Und auch YouTube steht dieser Tage verstärkt in der Kritik.

In einem umfangreichen Report zeichnete die US-Nachrichtenagentur Bloomberg nach, wie die das Unternehmen in großem Stil versagt, problematische Inhalte auf seiner Plattform unter Kontrolle zu bringen. Schlimmer noch: Hochrangige Mitarbeiter erklären, dass die Steigerung von Reichweite als wichtiger erachtet wird, als das Filtern von teils hochproblematischen Videos. YouTube erklärt hingegen, seine Bemühungen verstärkt zu haben.

Ähnlich äußerte sich auch Twitter immer wieder. Aktuell bleibt nur festzustellen: Es ist zu wenig. Was man als Nutzer tun kann, um gegen rechte Hetze vorzugehen, solange die Plattformen versagen, hat Mayer zusammengefasst. Allen voran sollte gelten: “Geben Sie ihnen keine Reichweite!”

