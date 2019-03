Wochenrückblick: Noch vor dem Film soll bitte “Claas Relotius – das Musical” kommen

Von

Das EU-Parlament hat am Dienstag über die böse EU-Urheberrechtsreform abgestimmt und diese mit doch recht deutlicher Mehrheit angenommen. Bzw., wie Kritiker der Reform gerne sagen: “durchgewinkt”. Wieso nur habe ich den Eindruck, dass die Gegner der Reform ein Problem damit haben, dass eine Abstimmung eines Parlaments nicht das gewünschte Ergebnis gebracht hat? Da werden dann die Namenslisten der Abgeordneten auf Twitter herumgereicht oder es wird “ein schwarzer Tag für die Netzfreiheit” beschworen (Julia Reda). Bald ist ja wieder Europawahl, da kann man dann entsprechend wählen. Einige seltsame Reaktionen zur Wahl gab es auch. Zum Beispiel meldete sich Chef-Whistleblower Edward Snowden auf deutsch zu Wort:

Schon interessant, das Snowden jetzt Wahlkampf gegen die CDU macht. Einige mokierten sich über die nicht ganz einwandfreien Deutschkenntnisse von Herrn Snowden, Bild-Chef Julian Reichelt hat da eine Theorie:

FSB ist der russische Inlandsgeheimdienst. Ob Reichelt das ernst meint oder dies seine spezielle Art von Humor ist – wer weiß?

Überreaktionen, wohin man schaut. Nach dem schrecklichen Anschlag von Christchurch machte eine neuseeländische Buchhandelskette Schlagzeilen, weil sie die Bücher von Jordan Peterson aus dem Programm nahm. Peterson hat den Bestseller “12 Rules for Life” geschrieben und gilt den einen als der “einflussreichste Intellektuelle der westlichen Welt” (New York Times) und anderen als Superstar der Maskulinisten und ideeller Wegbereiter von Rechtsextremen. Konkreter-Anlass für den Peterson-Buch-Boykott war wohl ein Foto, das den kanadischen Autoren und Psychologieprofessor zeigt, wie er neben einem Mann posiert, der ein fragwürdiges T-Shirt trägt:

