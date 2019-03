trending: Lucas Hernandez, Julia Reda und die Piratenpartei, der Brexit

#trending // Der Brexit

Fast täglich denkt man angesichts der festgefahrenen Situation im britischen Unterhaus, dass es nun wirklich nicht mehr irrer werden kann in Sachen Brexit. Und dann stimmen die Abgeordneten am Mittwochabend gegen jeden (!) Alternativvorschlag zum Plan der Premierministerin Theresa May. Der Guardian titelte daraufhin passend: “Parliament finally has its say: No. No. No. No. No. No. No. No“.

Neben dem Cover, das in zahllosen Tweets durch das Netz wanderte, gab es natürlich viele weitere Posts zur parlamentarischen Nicht-Entscheidung. Piers Morgan sammelte beispielsweise 19.600 Likes und Retweets mit “BREAKING: Parliament just voted against every single form of Brexit. What a bunch of useless f*cking clowns. Where is someone, anyone, with the balls to lead us out of this endless nonsense?” ein, Journalist Michael Deacon twitterte: “In summary: the Commons has now overwhelmingly rejected every single type of Brexit, and no Brexit” und Schauspieler David Schneider fasste passend zusammen: “Great news. Parliament finally comes together to agree they don’t want anything.”