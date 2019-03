#trending // Der fehlende Hype um Apple TV+

Erstaunlich wenig Resonanz gab es am Montagabend für die neuesten Ankündigungen aus dem Hause Apple: Kaum ein Artikel oder Post zum neuen Streaming-Dienst Apple TV+ oder zum neuen Service für Gamer erreichte nennenswerte Zahlen. Und wenn, dann waren es solche, die sich über Apple lustig machten oder die Ankündigungen kritisierten. So erzielte The Onion mit dem Artikel “Apple Unveils Panicked Man With No Ideas” 19.000 Interaktionen auf Facebook und Twitter. Und “Game Informer”-Redakteur Imran Khan erreichte mit seinem Tweet “Steven Spielberg, who has openly argued that movies that are just on a TV aren’t real movies and shouldn’t be considered the same kind of art, is being paid to tell you why Apple TV+ is good.” 15.300 Likes und Retweets.

Selbst Oprah Winfrey (42 Mio. Twitter-Follower) erreichte nur knapp 5.200 Likes und Retweets mit “I’m partnering with @ tim_cook and @ Apple to leave this world a little bit smarter, kinder, and better than we found it. Apple TV Plus launches this Fall.” In Deutschland verzeichnete Google 50.000 Suchanfragen zum Thema “Apple-Keynote”. Bei früheren iPhone-Ankündigungen waren es jeweils Millionen. Letztlich ist das alles aber kein Wunder: War Apple vor Jahren noch Innovator Nummer 1, dackelt man beim Thema Streamingdienst nun unzähligen Konkurrenten hinterher.