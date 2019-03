Auf Empfehlung des Rundfunkrats: funk löscht umstrittenes Bodyshaming-Video mit Youtuber Exsl95

Von

Der zu funk gehörende YouTube-Kanal “World Wide Wohnzimmer” der Zwillinge Dennis und Benjamin Wolter stand im vergangenen Jahr wegen eines sogenannten “Hater-Interviews” in der Kritik. In dem Format stellen sich Prominente und Youtuber zumeist fiesen Kommentaren von Nutzern zu ihrer Person.

Im Oktober war der übergewichtige Youtuber “Exsl95” zu Gast. Das neun Minuten lange Video bestand größtenteils aus derben Kommentaren, die allein auf sein Äußeres anspielten. Dazu gehörten Beleidigungen wie “kinnlose Kackbratze” oder “fresssüchtige Fast-Fehlgeburt”.

Medien und Zuschauer warfen den Machern vor, mit dem “Hater-Interview” Hass zu verharmlosen und Bodyshaming als Witz zu reduzieren. Das zu ARD und ZDF gehörende Jugendangebot funk rechtfertigte sich zunächst für die Show und argumentierte, Hass dadurch unwirksam zu machen, “indem den Betroffenen die Möglichkeit gegeben wird, auf die Kommentare zu reagieren”. Später entschuldigten sich die Produzenten jedoch. Sie versprachen Änderungen an dem Format. Die danach entstandenen Videos verzichteten auf Beleidigungen, die unter anderem auf das Aussehen der Gäste anspielen.

Funk löscht Video

Nun hat sich auch der Rundfunkrat des Hessischen Rundfunks eingeschaltet, der für die funk-Sendung verantwortlich ist. In seinen Sitzungen am 1. Februar und 15. März habe sich der Rat ausführlich mit dem “Hater-Interview” befasst, nachdem sich Zuschauer mehrfach über das Programm beschwert hätten. Der Rat habe “mehrheitlich beschlossen, dem Intendanten die Depublikation des beanstandeten Inhalts aus dem Internetangebot von funk zu empfehlen.”

Funk habe daraufhin entschieden, dieser Empfehlung zu folgen. Die damalige Umsetzung des Hater-Interviews entspreche nicht mehr der inzwischen überarbeiteten Rubrik, heißt es in der Mitteilung. Das Video ist am Dienstag von dem Youtube-Kanal verschwunden. In einem am Donnerstag hochgeladenen Video begründen die Macher den Schritt zudem und ordnen gemeinsam mit der Psychologin Franziska Lauter ein, was Hate-Speech und die Hater-Interviews bewirken können.

