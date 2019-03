#trending // Jacinda Ardern

Die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern erhält in den sozialen Netzwerken derzeit weltweit sehr viel Zuspruch: Der Grund: Arderns Art, mit dem Terroranschlag von Christchurch umzugehen. So teilte sie in ihrer ersten Parlamentsrede nach dem Massenmord u.a. mit, dass sie den Namen des Täters nie nennen werde, um ihm nicht die Öffentlichkeit zu geben, die er haben möchte: “He is a terrorist, he is a criminal, he is an extremist. But he will, when I speak, be nameless.” Und weiter: “He may have sought notoriety, but we in New Zealand will give him nothing. Not even his name”.

Ardern kündigte zudem an, die Rolle zu untersuchen, die die sozialen Netzwerken beim Verbreiten des Täter-Videos gespielt haben: “They are the publisher, not just the postman. There cannot be the case of all profit, no responsibility.” Zuvor hatte sie bereits eine Verschärfung des Waffenrechts in Aussicht gestellt.

Ein Artikel des US-amerikanischen National Public Radios über die Rede sammelte über 250.000 Interaktionen auf Facebook und Twitter ein, darunter Kommentare wie “They’ve handled this so incredibly differently than the US does. First, they said right away that there will be immediate changes to their gun laws. Secondly, they are giving the shooter zero attention, and focusing exclusively on the victims and their families. Thirdly, as an expression of solidarity, the government is paying for the funerals of the victims so that their families can grieve without worrying about the financial hardship of memorial services. I wish the United States could learn a lesson about this, or frankly, anything at all.” Ein Kommentar, der selbst sagenhafte 10.000 Likes & Co. erreichte. Ein Ausschnitt aus der Rede mit den oben zitierten Sätzen Arderns wurde auf der Facebook-Seite der BBC 1,2 Mio. mal aufgerufen und mit 92.000 Likes & Co. versehen.