Konsequenz aus Relotius-Affäre: designierter Spiegel-Chefredakteur Ullrich Fichtner bekommt Posten nicht

In der Meldung des Verlags heißt es wörtlich: “Die Chefredaktion des Spiegel wird Ullrich Fichtner und Matthias Geyer mit neuen strategischen Aufgaben in der gemeinsamen Redaktion betrauen. Die ihnen ursprünglich zugedachten Leitungsfunktionen, Chefredakteur und Blattmacher, treten sie in Einvernehmen mit der Chefredaktion nicht an. Matthias Geyer gibt auch die Leitung des Ressorts Gesellschaft ab – auf eigenen Wunsch.”

Chefredakteur Klusmann fügt hinzu: „Die Untersuchung der Kommission, die sich mit der Aufarbeitung des Falls Relotius beschäftigt, hat ergeben, dass Ullrich Fichtner und Matthias Geyer keine persönliche Schuld an den Betrugsfällen trifft. Gleichwohl übernehmen sie Verantwortung, um den hohen Maßstäben gerecht zu werden, die wir auch an andere anlegen, und um jegliche Zweifel an der Integrität des Spiegel auszuräumen. Dafür gebührt ihnen Respekt.“

Die neuen Aufgaben für Fichtner und Geyer: Reporter und Redakteur für besondere Aufgaben Anzeige

Ullrich Fichtner wird demnach Reporter mit besonderen Aufgaben und direkt an die Chefredaktion angebunden sein. Er wird Titelgeschichten konzipieren und verfassen und im Auftrag der Chefredaktion große Projekte vorantreiben. Matthias Geyer arbeitet der Presseaussendung zufolge künftig als Redakteur für besondere Aufgaben; ebenfalls in direkter Linie zur Chefredaktion. Er werde sich “im Auftrag von Blattmachern und Chefredaktion insbesondere um die Textqualität kümmern”.

Klusmann ist trotz der Nicht-Berufung in die Top-Positionen um Schadenbegrenzung bemüht und lobt beide Redakteure: „Ullrich Fichtner und Matthias Geyer sind hervorragende Journalisten, ich bin daher sehr froh, dass sie auf dem Weg zu einer gemeinsamen Redaktion weiter gestaltend mit dabei sind.“

Über die Neubesetzung der vakanten Positionen wird laut Verlag in den kommenden Wochen entschieden. Das Gesellschaftsressort wird bis auf Weiteres von der stellvertretenden Ressortleiterin Özlem Gezer geführt.

