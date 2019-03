#trending // Der “Abschied” der Ärzte Viel wurde in den vergangenen Wochen darüber spekuliert, ob die Punkrock-Band Die Ärzte sich womöglich auflösen würde. Über mehrere Wochen heizte die Band die Spekulationen selbst an. Doch der “Abschied”, um den es im neuen Song nun geht, ist kein Abschied der Band Die Ärzte, sondern einer zur Lage des Planeten: “alles ist besser, als ein weiterer Tag

an dem wir den Planeten ruinieren

los komm, wir sterben endlich aus

was Besseres kann der Erde nicht passieren” singt Farin Urlaub im Chorus. Einen Abschied der Band wird es so schnell auch nicht geben, denn auf ihrer Website schreibt sie unter dem “Abschied”-Songtext: “die ärzte 2019, erster Teil. Stay tuned!” “Abschied” wurde in zwei Video-Versionen auf YouTube veröffentlicht: In der “veganen” Version verbrennen drei Tomatenscheiben in einer Pfanne, in der “vegetarischen” drei Spiegeleier. Zusammen erreichten die beiden Videos am ersten Tag mehr als 360.000 Views. Ein Hit wird der in die Zeit passende Ohrwurm definitiv werden.