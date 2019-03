Upload-Filter bei der Arbeit: YouTube blockiert Video, das zeigt, wie die “Die Anstalt” Mario Barths Diesel-Unfug widerlegt

Ein Ausschnitt aus der RTL-Sendung "Mario Bart deckt auf", in dem der Komiker vermeintlichen Irrsinn in Bezug auf Stickoxid-Grenzwerte in der Diesel-Debatte aufspießt, erfreut sich im Social Web großer Beliebtheit. Die österreichischen Medienkritiker "Kobuk" haben das Video mit Ausschnitten der ZDF-Sendung "Die Anstalt" gegengeschnitten. Die Uploadfilter von YouTube blockieren aber die Verbreitung.