Abschied von Xing: Jennifer Lachman wird Digitalchefin des manager magazins

“Wir freuen uns außerordentlich, dass wir Jennifer Lachman für diese enorm wichtige Aufgabe gewinnen konnten. Sie ist nicht nur eine erfahrene und bestens vernetzte Wirtschaftsjournalistin, sondern auch eine kluge Strategin und zielstrebige Umsetzerin. Insofern passt sie perfekt in unser Team”, sagt Sven Clausen, der gemeinsam mit Martin Noé die Chefredaktion des manager magazins führt.

Lachman ist seit 2015 für Xing tätig und hat für das führende berufliche Netzwerk im deutschsprachigen Raum eine multimedial tätige Redaktion aufgebaut. Ihre Karriere begann die Absolventin der Kölner Journalistenschule nach einem Studium der Volkswirtschaftslehre als Korrespondentin an der New Yorker Wall Street. 2008 stieß sie zum Team der Financial Times Deutschland in Hamburg, und arbeitete für die späteren Gruner + Jahr Wirtschaftsmedien zunächst als Redakteurin, später als Teamleiterin. Sie war zudem für NDR Info tätig und hat als Medientrainerin für Vorstände und Führungskräfte geabreitet.

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.