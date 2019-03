“Mannomannomann”: Vom Spiegel-Titel zum Theaterstück – Feldenkirchens “Schulz-Story” kommt auf die Bühne

Von

Die “Schulz-Story” von Markus Feldenkirchen sei “großes Kino”, schrieb MEEDIA im Oktober 2017. Kurz nach der Bundestagswahl veröffentlichte der Spiegel ein Porträt über den damaligen Kanzlerkandidaten Martin Schulz, der mit seiner Kandidatur im Januar 2017 zunächst als großer Heilsbringer gefeiert und schließlich als politischer Versager ausgelacht worden war. Reporter Feldenkirchen hatte die Möglichkeit, Schulz in dieser Zeit zu begleiten – die Geschichte mit dem Titel “Mannomannomann” gewann die renommiertesten Preise.

Bislang hat es zwar nicht für die große Leinwand gereicht, immerhin aber für die Bühne. Das Studio Theater Stuttgart hat 15 Termine angekündigt, an denen es die “Schulz-Story” zeigen wird. Die bereits ausverkaufte Premiere wird am 29. März sein.

Grundlage für das Theaterstück sind Feldenkirchens Arbeiten im Spiegel sowie für das dazugehörige Buch. Die Rechte am Stück gesichert hatte sich der Schauspieler und Regisseur Christof Küster. Der Künstler scheint dabei einen Faible für Ereignisse der Zeitgeschichte entwickelt zu haben. In der Spielzeit 2018/19 brachte er bereits “The Trump Trial” zuvor das an Stuttgart 21 angelehnte Musical “Die Schlichtung”.

