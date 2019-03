#trending // Billy’s Donuts

Es ist eine dieser Geschichten, in denen die Kraft der sozialen Netzwerke deutlich wird: Die Kraft, auch mal Positives zu bewirken. Ein Fotograf namens Billy By aus Texas postete auf seiner Facebook-Seite, dass seine Eltern einen Donut-Shop aufgemacht haben, der nach ihm benannt wurde: Billys Donuts. 10 Likes gab es, einen Kommentar. So gering das Interesse an seinem Post war, so gering war offenbar auch das Interesse an den Donuts. Auf Twitter schrieb By zumindest am Samstag: “My dad is sad cause no one is coming to his new donut shop” und stellte ein Foto seines betrüblich dreinschauenden Vaters dazu.

Statt 10 Likes und einem Kommentar gab es diesmal eine unfassbare Resonanz. Der Tweet wanderte durch das halbe Internet, war mit 576.000 Likes und Retweets (Stand heute nacht, 1 Uhr) einer der weltweit erfolgreichsten Tweets des Wochenendes. Und das, obwohl By nun wirklich keine Berühmtheit ist, Doch das traurige Foto von Bys Vater inmitten der nicht verkauften Donuts traf offenbar den Nerv vieler Menschen. Auch das Geschäft mit den Kuchen hat der Tweet kräftig angekurbelt: Am Sonntag schrieb By: “Just wanted to update yall! We completely sold out of donuts and kolaches! You are all amazing. I can’t thank everyone enough for coming out and supporting local businesses. This means so much to my family“. Auch die Lokalpresse berichtete: “Tweet of lonely dad at new doughnut shop drums up business“. Hach.