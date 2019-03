IVW-News-Top-50: Funke Medien NRW stürmen dank DerWesten in die Top 10, Achgut.com erstmals in der IVW

Von

An der Spitze der Online-Nachrichtenmedien bleibt das Trio Bild, Spiegel Online und Focus Online. Bild erreicht dabei mit 372,1 Mio. Inland-Visits mehr als die beiden Verfolger zusammen. Der größte prozentuale Verlierer des Trios war im Februar Focus Online, am glimpflichsten davon gekommen ist Spiegel Online. Dort liegt das Minus von 8,2% auch unter dem durch die drei Tage weniger theoretisch normalen Rückgang von ca. 10% und unter dem tatsächlich von der Branche erreichten Minus von etwas mehr als 12%. Ebenfalls unter der 10%-Marke liegen innerhalb der Top Ten n-tv.de und Merkur.de, deutlich darüber hingegen Welt, upday und Zeit Online.

Die Springer-Samsung-App upday ist im Übrigen beim Gesamt-Traffic, also den Visits aus In- und Ausland von 553,4 Mio. auf 209,6 Mio. Visits eingebrochen. Allerdings basieren diese extremen Verluste auf einem Sondereffekt. So lässt upday künftig nur noch den Traffic in Deutschland messen und ausweisen, die Auslands-Visits werden daher in den kommenden Monaten weiter zusammen schrumpfen.

Der große Gewinner des Monats findet sich auf Platz 9: Die Funke Medien NRW, zu denen DerWesten, die Websites der Zeitungen WAZ, Westfalenpost, Westfälische Rundschau, NRZ und IKZ-online.de, sowie lokalkompass.de, RevierSport und westfunk gehören, steigerten sich um massive 18,6%. Der klare Erfolgsfaktor heißt hier aber DerWesten: Laut IVW kommen rund 65% der Funke-Medien-NRW-Page-Impressions von der Website, bei den Visits dürfte es nicht viel anders aussehen. Wie unsere AGOF-Analyse der 100 größten redaktionellen Medienmarken bereits gezeigt hat, geht auch das Plus vor allem auf das Konto der Marke DerWesten. Dort gab es bei den Unique Usern gegenüber dem Januar ein Plus von 48,5%. Laut Daten von SimilarWeb macht DerWesten 56% seines Traffics durch Google-Suchen, besonders erfolgreich ist die Website mit News über die Fußballclubs Borussia Dortmund und Schalke 04.

Ebenfalls über dem Ergebnis des Monats Januar liegen in der Top 50 lediglich bento, News.de und Nordbayern.de. Allerdings lägen auch zahlreiche weitere Wettbewerber wir der Tagesspiegel, das Handelsblatt, watson, WA-Online, das manager magazin, die Badische Zeitung, usw. über dem Januar, wenn man die Visits pro Tag ausweisen würde und nicht pro Monat.

Die größten Verlierer des Monats heißen unterdessen RTL.de, Rheinmain Extratipp und Abendzeitung München. RTL.de verlor seinen Extra-Traffic, den es im Januar durch “Ich bin ein Star – Holt mich hier raus” gab, die Abendzeitung München fiel nach dem extrem starken Januar wieder auf sein Normalniveau zurück. Der extrem von Google-Suchen abhängige Rheinmain Extratipp verlor sogar mehr als die Hälfte seiner Januar-Visits, der extreme Aufstieg der vergangenen Monate ist hier erstmal beendet.

Erstmals seine Popularität von der IVW vermessen lassen hat Achgut.com, das auch als “Die Achse des Guten” bekannt ist. Mit 2,84 Mio. Inlands-Visits hatte die Website allerdings keine Chance auf die Top 50: Auf Rang 62 liegt sie zwischen den Osthessen News und mainpost.de. Zum Vergleich: Tichys Einblick erreichte im Februar 1,98 Mio. Inlands-Visits, Cicero 0,91 Mio.

IVW Februar 2019: Top 50 Nachrichtenangebote

Visits gesamt / Feb. 2019 Visits (Inland) / Feb. 2019 Visits (Inland) / vs. Jan. MA (Inland) / Feb. 2019 MA (Inland) / vs. Jan. 1 Bild.de 407.779.757 372.111.158 -11,8 19,33 0,08 2 Spiegel Online 228.692.180 197.576.233 -8,2 10,26 0,45 3 Focus Online 155.857.496 142.657.518 -14,0 7,41 -0,15 4 n-tv.de 131.030.307 120.007.847 -8,8 6,23 0,23 5 Welt 112.567.580 100.773.330 -15,8 5,23 -0,22 6 upday 209.618.426 86.754.525 -18,3 4,51 -0,33 7 DuMont Newsnet 70.637.888 66.110.367 -13,7 3,43 -0,06 8 Merkur.de 65.645.976 62.584.860 -3,6 3,25 0,29 9 Funke Medien NRW 57.554.670 55.068.674 18,6 2,86 0,74 10 Zeit Online 62.907.479 53.723.867 -16,2 2,79 -0,13 11 Süddeutsche.de 56.426.934 49.376.346 -9,5 2,56 0,08 12 stern.de 55.852.619 48.951.001 -17,7 2,54 -0,17 13 tz 50.722.837 48.012.640 -11,2 2,49 0,03 14 FAZ.net 54.285.304 46.498.758 -13,9 2,42 -0,05 15 RTL.de 49.596.488 45.661.086 -27,1 2,37 -0,49 16 RND 30.147.762 28.260.406 -12,6 1,47 -0,01 17 RP Online 29.037.299 27.027.209 -10,8 1,40 0,02 18 Tagesspiegel.de 19.084.518 17.010.070 -7,8 0,88 0,04 19 Handelsblatt.com 19.852.513 16.854.373 -9,1 0,88 0,03 20 Tag24 13.284.406 12.769.284 -19,4 0,66 -0,06 21 bento 12.807.875 11.174.868 5,1 0,58 0,10 22 Stuttgarter Zeitung online & Stuttgarter Nachrichten online 11.783.044 10.748.469 -13,3 0,56 -0,01 23 OVB24 10.349.621 9.670.502 -20,6 0,50 -0,05 24 News.de 10.293.319 9.388.513 9,1 0,49 0,10 25 Berliner Morgenpost 9.966.598 9.023.435 -26,2 0,47 -0,09 26 Nordbayern.de 9.146.819 8.757.756 0,6 0,45 0,06 27 HNA online 9.101.575 8.624.773 -16,4 0,45 -0,02 28 inFranken.de (Mediengruppe Oberfranken) 8.944.428 8.535.593 -23,4 0,44 -0,06 29 Business Insider Deutschland 9.848.151 8.495.861 -11,0 0,44 0,01 30 BZ-Berlin 8.907.770 8.359.885 -12,8 0,43 0,00 31 watson.de 9.318.614 8.202.407 -8,7 0,43 0,02 32 Rheinmain Extratipp 8.147.078 7.751.582 -51,1 0,40 -0,32 33 Augsburger Allgemeine Online 8.333.853 7.619.341 -16,5 0,40 -0,02 34 WA-Online 7.597.751 7.261.727 -1,4 0,38 0,04 35 Passauer Neue Presse 7.494.078 7.155.173 -17,1 0,37 -0,02 36 Mediengruppe Thüringen Online (TA, OTZ, TLZ) 6.904.167 6.598.193 -11,4 0,34 0,00 37 Hamburger Abendblatt Online 6.918.380 6.278.916 -19,5 0,33 -0,03 38 Neue OZ online 6.318.367 6.013.709 -15,7 0,31 -0,01 39 manager magazin online 6.957.560 5.990.561 -2,7 0,31 0,03 40 Abendzeitung München 6.659.107 5.910.032 -38,3 0,31 -0,13 41 Badische Zeitung Online 6.276.279 5.732.035 -8,8 0,30 0,01 42 Braunschweiger Zeitung 5.283.405 5.001.865 -13,8 0,26 0,00 43 VRM Online 5.193.185 4.771.461 -7,9 0,25 0,01 44 NW.de (Neue Westfälische) 5.080.333 4.634.778 -4,5 0,24 0,02 45 taz.de 4.981.017 4.389.847 -6,3 0,23 0,01 46 shz.de 4.335.934 4.074.724 -17,9 0,21 -0,01 47 Schwäbische Zeitung Online 4.327.492 4.065.244 -21,3 0,21 -0,02 48 Kreiszeitung Online 4.092.455 3.855.609 -3,4 0,20 0,02 49 NWZonline (Nordwest-Zeitung) 4.186.448 3.852.989 -9,8 0,20 0,01 50 Südwest Presse Online 4.066.918 3.804.246 -13,8 0,20 0,00

Rohdaten-Quelle: IVW / Berechnung + Tabelle: MEEDIA

