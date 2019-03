IVW-Monat Februar: kicker überholt mit spektakulärem 40%-Plus Focus Online und springt in die Top 5

Der kicker war im Februar der große Gewinner unter Deutschlands Online-Angeboten: Um 40% steigerte er laut neuester IVW-Daten seine Inlands-Visits und zog vorbei an Marken wie Focus Online in die Top 5. Ganz vorn bleibt unangefochten ebay Kleinanzeigen vor Bild und T-Online. Zu den Verlierern zählen in der Top 50 vor allem die Wetter-Websites und -Apps, sowie RTL.de und Transfermarkt.de.