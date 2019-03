trending: Mehrweg-Milchflaschen, Abu Qatada, Verena Brunschweiger, Alex Trebek und MERO

#trending // Alex Trebek

In den US-Medien war das große alles überstrahlende Thema des Tages der TV-Moderator Alex Trebek. Der beliebte 78-Jährige, der seit 1984 (!) die Rateshow “Jeopardy!” moderiert, gab in einem YouTube-Video bekannt, dass er an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt sei. Die Prognosen sähen zwar nicht sonderlich gut aus, doch er werde kämpfen: “And with the love and support of my family and friends and with the help of your prayers also, I plan to beat the low survival rate statistics for this disease.” Mit einem Augenzwinkern fügte er hinzu: “Truth told, I have to! Because under the terms of my contract, I have to host Jeopardy! for three more years! So help me. Keep the faith and we’ll win. We’ll get it done.”

Wie beliebt Trebek in den USA ist, zeigt nicht nur die Zahl von 3,8 Mio. Views für das YouTube-Video, sondern vor allem auch die hohen Interaktionsraten der vielen Medien-Artikel. So erreichte TMZ mit “‘Jeopardy!’ Host Alex Trebek Diagnosed with Stage 4 Pancreatic Cancer” 442.000 Reaktionen auf Facebook und Twitter, der Business Insider mit “‘Jeopardy!’ host Alex Trebek diagnosed with pancreatic cancer” 300.000, NBC News mit “Alex Trebek reveals he has stage 4 pancreatic cancer” 293.000, CNN mit “Alex Trebek announces he has stage 4 pancreatic cancer” 224.000, usw. Ebenfalls sehr erfolgreich: der CollegeHumor-Facebook-Post “Why Alex Trebek is an absolute Legend”: