Faktenfälscher: Warum MEEDIA den Namen des Autors nennt, den Spiegel, SZ und Zeit nicht mehr beschäftigen

Eine Geschichte kann noch so perfekt sein – im Journalismus ist sie ein Muster ohne Wert, wenn sie nicht die Wahrheit widerspiegelt. Die Relotius-Affäre beim Spiegel hat in der Medienszene zum Verhältnis Realität vs. Reporting im Bereich der mit Branchenpreisen ausgezeichneten Stücke eine breite Debatte ausgelöst. Nicht jeder hat daran offenbar ein Interesse, wie aktuell der Fall Gieselmann zeigt.

Es wäre so verführerisch, zur Tagesordnung überzugehen. Schließlich leistet die Relotius-Kommission beim Spiegel nach allem, was man hört, energische und konsequente Aufklärungsarbeit. Das Nachrichtenmagazin macht ernst mit seiner Ankündigung, sein systemisches Versagen aufzuarbeiten und die Abläufe zu korrigieren. Und erzeugt die auf Betrugsmanöver und Faktenschummeleien Einzelner konzentrierte Diskussionen nicht ein schiefes Bild, das die Masse der sauber arbeitenden Journalisten ausblendet? Liefert all das nicht den “Lügenpresse”-Rufern eine unnötige Breitseite?

Und wenn schon. Denn tatsächlich, man könnte sagen: in Wahrheit geht es nämlich ums Eingemachte, um die DNA des journalistischen Selbstverständnisses. Eines Berufs, der weit mehr erfordert als Geltungsdrang, als den Willen, vor der Welt (und den Kollegen) glänzen zu wollen. In einigen Jurysitzungen, so darf man annehmen, haben sich die Prioritäten in den Köpfen der Juroren verschoben. Manches, was den Hauptpreis abräumte, war zu schön, um wahr zu sein. Im echten Journalismus ist es nur zu oft genau umgekehrt, wie jeder erfahrene und integre Berichterstatter weiß.

Wer aber auf der Bühne die renommiertesten Journalistenpreise der Republik entgegengenommen hat, sollte dort auch stehen, wenn es darum geht, sich für bewusste Täuschungen bei seiner Arbeit zu verantworten. Aus diesem Grund hat sich MEEDIA entschlossen, im aktuellen Fall den betroffenen Autor auch zu nennen, als sich zeigte, dass dieser nicht zufällig geschlampt oder sich mit Fakten vertan, sondern diese ganz offensichtlich bewusst falsch präsentiert hat. Für das Magazin der Süddeutschen Zeitung, den Spiegel und die Zeit in einer Weise, dass diese Medien ihn künftig nicht mehr beauftragen werden. Sein Name ist Dirk Gieselmann, ausgezeichnet mit dem Henri-Nannen-Preis und dem Reporterpreis.

Das wichtigste Asset des Journalismus in der digitalen Welt: das Vertrauen der Leser

Natürlich sind die Vorwürfe, denen Gieselman sich ausgesetzt sieht, nicht vergleichbar mit denen in der Causa Claas Relotius (aber was reicht daran im Journalismus überhaupt heran?). Aber es gibt auch keinen Grund, die Sache mit dem Hinweis herunterzuspielen, der Autor habe schließlich hauptsächlich “bunte” Stücke ohne die ganz große gesellschaftliche Fallhöhe verfasst. Der von der Zeit in Print und Online publizierte “Atlas der Angst” ist von eben diesem Kaliber und zudem ein Stimmungsmache-Artikel.

Wer als redaktioneller Berichterstatter auch in scheinbar unwesentlichen Details Tatsachen verdreht, Orte und Zeiten passend macht oder Abläufe anders als geschehen komponiert, damit es besser ins vollendete Bild passt, handelt gegen die wichtigste Grundregel der vierten Gewalt: die wahrheitsgetreue Berichterstattung nach bestem Wissen und Gewissen. Wer diesen Punkt zur Verhandlungsmasse erklärt, setzt zugleich das gerade im Digitalzeitalter wertvollste Asset des Journalismus mutwillig aufs Spiel: das Vertrauen des Lesers. Für solche Fehltritte darf es, im Interesse der gesamten Branche, null Toleranz geben. Und bei der Aufdeckung sollte volle Transparenz auch gegenüber den Lesern im Vordergrund stehen. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit.

Doch das sehen offenbar nicht alle Redaktionsverantwortlichen so. Zwar hat die Relotius-Affäre bei den Qualitätsmedien dafür gesorgt, dass Verdachtsfällen entschlossen nachgegangen wird und Konsequenzen nicht lange auf sich warten lassen. Aber die Leser werden, wie in diesen Tagen durch die Zeit im Fall Gieselmann, merkwürdig ausschnitthaft informiert. Wer sich einen Eindruck verschaffen will, um welche Fehler in welchen Artikeln es genau geht, ist auf verlorenem Posten. Die Chefredaktion von Zeit wie von Zeit Online nennt weder den Namen des Autors noch Links zu den betroffenen Texten.

Die Zeit kann in eigener Sache klarer kommunizieren, als sie es im Fall Gieselmann getan hat

Auch der Beitrag im Blog “Glashaus”, in dem Redaktions-Interna kommuniziert werden, schaffte es, wenn überhaupt, dann nur kurze Zeit auf die Homepage. Am Rosenmontag, einem allgemein eher traffic-schwachen Tag für Newsportale. Souverän wirkt das nicht. Die Zeit kann in eigener Sache selbstbewusster und klarer kommunizieren. Sie hätte es, so möchte man den Verantwortlichen zurufen, in diesem für ihr Publikum so sensiblen Punkt transparenter tun sollen, ja müssen.

Wenn es eine Parallele zu Relotius gibt, dann die, dass Gieselmann als Schreiber und Geschichtenerzähler ebenfalls ein Riesentalent ist. So etwas weckt Begehrlichkeiten, nicht nur bei Jurys, sondern auch bei Redaktionen, die ihren Lesern zurecht nur das Beste liefern wollen. Dass dies Authentizität und der unverstellte Blick aufs Leben ist statt einem szenarisch-aufgehübschten Rokoko-Abbild, scheint noch immer nicht in allen Medienmacher-Köpfen angekommen zu sein. Solange diese Schieflage nicht kollektiv korrigiert worden ist, wird nach dem letzten Fälschungsfall vor dem nächsten Fälschungsfall sein.

