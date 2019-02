#trending // Dirk Nowitzki, “one of the greatest of All-Time”

Dirk Nowitzki sorgte rund die Welt für viele positive Reaktionen in den sozialen Netzwerken. Eigentlich aber nicht Nowitzki selbst, sondern der Coach des NBA-Teams Los Angeles Clippers, Doc Rivers. Er unterbrach die Partie gegen Nowitzkis Dallas Mavericks wenige Sekunden vor Schluss mit einer Auszeit, schnappte sich das Hallen-Mikrofon und feierte den deutschen Basketball-Star als “one of the greatest of All-Time”. Der Grund für die grandiose Aktion: Nowitzki spielte gerade sein 1.500. NBA-Spiel.