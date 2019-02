Jan Böhmermann verliert vor Gericht gegen die Computer Bild und stänkert auf Twitter

Von

Bei dem Streit ging es darum, dass die Computer Bild ein Foto von Böhmermann aus seiner Sendung “Neo Magazin Royale” nutzte, um eine Leser Aktion für einen DVB-T2 HD Receiver zu promoten. Das Böhmermann-Bild war auf einen Fernseher montiert, die dazugehörige Zeile lautete “Endlich scharf!” Der Moderator klagte gegen die Verwendung des Fotos, da er zu der Werbe-Aktion kein Einverständnis gegeben hatte. Das Landgericht Köln gab Böhmermann noch recht, in der höheren Instanz, dem Oberlandesgericht, hat er nun verloren.

Zwar erkannte das Gericht an, dass es sich um eine Werbe-Aktion der Zeitschrift handelte, die Verwendung des Fotos sei aber trotzdem rechtmäßig, “weil der Beitrag zugleich dem Informationsinteresse der Öffentlichkeit” gedient habe. Die Umstellung auf die DVB-T2-Technik sei zum Veröffentlichungszeitpunkt eine Frage “von allgemeinem gesellschaftlichem Interesse” gewesen. Das Magazin habe seinen Lesern in dem Beitrag technische Ratschläge gegeben und die Überschrift “Endlich scharf!” stelle einerseits die Qualität des Fernsehbildes in HD und andererseits die Qualität des Klägers als Moderators einer Satiresendung heraus und habe darum einen Informationsgehalt, so die Richter. Denn seit der Veröffentlichung seines Gedichts „Schmähkritik“ gelte Jan Böhmermann bundesweit als “scharfer Satiriker”. Zum Veröffentlichungszeitpunkt habe das Gedicht den Lesern auch noch vor Augen gestanden, da das Landgericht Hamburg eine Woche zuvor unter reger Anteilnahme der Öffentlichkeit über dessen Zulässigkeit entschieden hatte. Der Zusatz „endlich“ spiele auf das schärfere Bild des HD-Empfangs und zugleich darauf an, dass der Computer Bild-Autor die Arbeit des Moderators wertschätze.

Für Leser sei ersichtlich, dass mit dem beworbenen Receiver Böhmermanns Sendung weiterhin empfangen werden kann. Der Eindruck, der Kläger werbe selbst für das konkrete Produkt, entstehe nicht. Das Standbild aus der Sendung „Neo Magazin Royale“ greife daher nur gering in das Persönlichkeitsrecht des Moderators ein, zumal es eine Situation zeigt, “in der er sich freiwillig dem Blick der breiten Öffentlichkeit preisgegeben” habe. Eine Revision hat das Gericht nicht zugelassen.

Böhmermann war – wenig überraschend – nicht begeistert von dem Urteil und nutzte seine Popularität bei Twitter, um eifrig zu stänkern:

Hallo liebe Stars, Sportler, Youtuber und Testimonials, ab sofort können Zeitungsverlage

– ohne Euer Einverständnis

– ohne, dass Ihr ihnen das untersagen könnt und

– ohne, dass sie etwas dafür bezahlen müssen

mit großen Fotos von Euch billige Werbung für Ramschprodukte machen. https://t.co/j1PSuKr47l — Jan Böhmermann 🤨🇪🇺 (@janboehm) February 27, 2019 Anzeige

Das Informationsinteresse der Öffentlichkeit an der neuen COCA COLA ZERO überwiegt das Persönlichkeitsrecht von Manuel Neuer. Und überhaupt, wer kennt schon noch den Unterschied zwischen redaktionellem Beitrag und Werbung? Sorry, Manuel!#nichtzulassungsbeschwerde — Jan Böhmermann 🤨🇪🇺 (@janboehm) February 27, 2019

Ganz grundsätzlich geht es in der Sache natürlich, hihi, auch ein bisschen um die Frage: Gelten die Detailliebe, Ideen und Argumente, mit denen das neue Leistungsschutzgesetz gebastelt wurde, auch für die Erfinder des Leistungsschutzgesetzes? 🤔 Stay tuned! — Jan Böhmermann 🤨🇪🇺 (@janboehm) February 27, 2019

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.