Wall Street-Veteran nach neuer SEC-Posse von Elon Musk: “Sie sollten ihn als CEO entfernen”

Stein des Anstoßes war ein Vertipper oder eine Ungenauigkeit in der vergangenen Woche. Musk twitterte seinerzeit ohne Abstimmung mit dem Aufsichtsrat oder der SEC kursrelevante Informationen zur Tesla-Produktion. Tesla hat 2011 nicht ein Auto produziert, wird 2019 aber ca. 500.000 produzieren, twitterte der 47-Jährige.

Tesla made 0 cars in 2011, but will make around 500k in 2019 — Elon Musk (@elonmusk) February 20, 2019

Stunden später korrigierte Musk seinen Tweet in Hinblick auf die tatsächlich ausgelieferten Fahrzeuge, die weiterhin bei geschätzten 400.000 Einheiten liegen würden – für Investoren ein großer, kursbewegender Unterschied.

Meant to say annualized production rate at end of 2019 probably around 500k, ie 10k cars/week. Deliveries for year still estimated to be about 400k. — Elon Musk (@elonmusk) February 20, 2019

Entsprechend steht der Tesla-Chef nach den irreführenden Tweets im Kreuzfeuer der Kritik und muss mit Konsequenzen seitens der SEC rechnen. Dass Musk für die US-Behörde nur noch Verachtung übrigzuhaben scheint, machte der Seriengründer gestern in mehreren kryptischen Tweets deutlich, ohne die SEC beim Namen zu nennen.

Meetings are a valuable use of time! pic.twitter.com/sDcKdBp5e5 — Elon Musk (@elonmusk) February 25, 2019

Oh hi lol pic.twitter.com/9WvbtTHoxS — Elon Musk (@elonmusk) February 26, 2019

Dass mit seinen Attacken tatsächlich die US-Börsenaufsicht gemeint war, machte der Tesla-CEO in einem weiteren Tweet deutlich. “Das ist jetzt mehrere Mal passiert”, erklärte Musk in Bezug auf den Ärger mit der Behörde. “Etwas ist bei der SEC kaputt.“

Exactly. This has now happened several times. Something is broken with SEC oversight. — Elon Musk (@elonmusk) February 26, 2019

CNBC-Marktkommentator James Cramer (“Mad Money”) reagierte kopfschüttelnd auf Musks neuen Twitter-Clinch. “Musk legt sich mit der SEC an, als ob es lustig wäre. Wenn er die SEC attackiert, wird das dazu führen, dass er (als CEO – Anmerkung der Redaktion) entfernt wird”, erklärte Cramer. “Ich mag den Kerl. Er ist ein Genie. Aber er sollte entfernt werden.“

“This guy’s going to attack the SEC? How about removing him?” @MadMoneyOnCNBC‘s Jim Cramer said Tesla should remove Elon Musk as CEO after his comments to the SEC. https://t.co/OHVK4l6pzX pic.twitter.com/V0UaQOTCi6 — CNBC (@CNBC) February 26, 2019

Auf Twitter legte Cramer noch einmal nach. “Die SEC muss nur reagieren, wenn sie angegriffen wird. Musks Anwalt wird im Namen des Mannes betteln müssen, der selbst nicht betteln will.“

The agency doesn’t need to read the conference calls. It just needs to follow when it is attacked. Musk’s lawyer probably is ready to go down and beg for the man who won’t beg himself. https://t.co/sDmJv126B8 — Jim Cramer (@jimcramer) February 26, 2019

Die Tesla-Aktie reagierte mit leichten Abschlägen relativ unbeeindruckt auf den neuen Twitter-Ärger ihres CEOs. Allerdings liegt das Papier nach schwächeren Quartalszahlen seit Jahresbeginn zweistellig im Minus.

