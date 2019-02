trending: Lady Gaga & Bradley Cooper, Spike Lee & Donald Trump und “Hey Google, Let’s Go to the Movies”

#trending // Spike Lee & Donald Trump

Für den Aufreger der Oscar-Verleihung sorgte Regisseur und Autor Spike Lee. Er gewann seinen ersten Oscar – für das Drehbuch zu “BlacKkKlansman”. In seiner Dankesrede erinnerte er an seine Wurzeln – und die der USA: “Before the world tonight, I give praise to our ancestors who have built this country into what it is today along with the genocide of its native people” Und weiter: “We all connect with our ancestors. We will have love and wisdom regained, we will regain our humanity. It will be a powerful moment.”

Lee spielte zudem auf die Wahlen 2020 an und sagte ohne den amtierenden US-Präsidenten Trump direkt zu erwähnen: “Let’s all mobilize. Let’s all be on the right side of history. Make the moral choice between love versus hate. Let’s do the right thing!” In einer seiner üblichen Überreaktionen via Twitter reagierte Donald Trump am Morgen nach der Oscar-Verleihung mit Rassismus-Vorwürfen gegen Lee: “Be nice if Spike Lee could read his notes, or better yet not have to use notes at all, when doing his racist hit on your President, who has done more for African Americans (Criminal Justice Reform, Lowest Unemployment numbers in History, Tax Cuts,etc.) than almost any other Pres!” NBC News, der britische Independent und MSNBC sammelten die meisten Interaktionen mit der Story ein.