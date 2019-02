Bizarre Anzeige auf Boulevardzeitungs-Titeln: Sky foppt Leser mit Fake News von Asteroiden-Einschlag auf Erde

Von

Es liest sich beängstigend: Gleich mehrere deutsche Tageszeitungen berichten übereinstimmend, dass in acht Tagen der Asteroid “Horus” auf die Erde trifft. Die Hamburger Morgenpost scheint im Alarmmodus: “Wo gibt’s noch die letzten Bunkerplätze?” verrät das Boulevardblatt auf Seite 7. “Politiker und die große Schuldfrage” befasst sich auf Seite 3 mit “einem Totalversagen der Politik” und berichtet: “Asteroid Horus wird in 8 Tagen weite Teile Europas zerstören.”

Komisch nur: Auf Seite 7 ist nichts über Bunkerplätze zu lesen, sondern ein Buch über die verrücktesten Kleinanzeigen. Nanu?! Und auf Seite 3 rechnet die Mopo auch nicht mit der Welt-Politik ab, dafür aber die Lokalredakteurin Nina Gessner mit dem Recycling-Gebahren ihrer Nachbarn in der Hansestadt. Ähnlich gestaltet es sich bei weiteren Tageszeitungen der DuMont-Mediengruppe. Auf ihren Titelseiten berichten die tz, der Berliner Kurier und Express (Köln und Düsseldorf) über das Ende der Welt, wie wir es kennen.

Was ist da los?

Die Auflösung gibt es direkt beim Umblättern. Denn auf Seite 2 wirbt Sky ganzseitig für “8 Tage”, eine neue Serienproduktion des Bezahlsenders. Die läuft ab dem 1. März. Auf der Senderwebseite heißt es zur Story:

Der riesige Asteroid “Horus” rast auf die Erde zu, Deutschland liegt in der Todeszone. Physik-Lehrer Uli Steiner (Mark Waschke) und seine Frau, die Ärztin Susanne Steiner (Christiane Paul), wollen mit ihren Kindern Leonie und Jonas auf dem Landweg nach Russland fliehen. Gleichzeitig versucht Susannes Bruder Herrmann (Fabian Hinrichs) mit Hilfe seiner Regierungskontakte, die Familie samt Vater Egon (Henry Hübchen) und Herrmanns hochschwangerer Freundin Marion (Nora Waldstätten) in die USA zu evakuieren. Klaus Frankenberg (Devid Striesow), der autoritäre Vater von Leonies Freundin Nora, ist auf den Weltuntergang vorbereitet: Er hat sich einen Bunker gebaut. Doch Nora will sich nicht einsperren lassen, lieber feiert sie die letzten Tage ihres Lebens mit Freunden auf einer rauschhaft-exzessiven Endzeit-Party.