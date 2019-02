Apples Autopläne: Wird aus dem iCar ein Elektro-Minibus?

Es kommt nicht so oft vor, dass deutsche Medien als Quelle von Gerüchten in Apple-Blogs zitiert werden, doch gestern war es so weit. Das Manager Magazin berichtet in seiner am Freitag erscheinenden Ausgabe, dass Apple seine Autopläne erneut überdacht hat – und nun offenbar doch wieder den Entwurf eines Elektroautos verfolgt. Dabei soll es sich dem Hamburger Wirtschaftsmagazin zufolge um einen Elektro-Kleinbus handeln.