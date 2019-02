Galaxy Fold: Samsung greift Apple mit einem faltbaren Smartphone an – für 2000 Dollar

Die Erwartungen wurden nicht enttäuscht: Auf seiner mit Spannung erwarteten Keynote in San Francisco stellte Samsung gleich vier neue Modelle seiner Flaggschiffserie Galaxy S10 vor, die sich anschicken, Apples neuste iPhones anzugreifen. Das eigentliche Scheinwerferlicht gehört jedoch dem erwarteten Falt-Smartphone, das als Galaxy Gold enthüllt wurde und in den USA Ende April für knapp 2000 Dollar auf den Markt kommt. Das erste Social Media-Echo fällt gemischt aus.

Große Leistungsschau von Samsung in Apples Heimatterritorium: Ausgerechnet in Kalifornien präsentierte der noch immer weltgrößte Smartphone-Hersteller wie der iKonzern fünf Monate zuvor ein neues Flaggschiff-Trio: Das Galaxy S10, S10+ und 10e, die als solide, aber wenig revolutionäre Nachfolger der Generation S9 auf den Markt kommen, nun sogar aber als induktive Ladestation für andere Geräte zu gebrauchen sind.

Here’s a Samsung Galaxy S10 charging an iPhone XS. Bless. pic.twitter.com/X5ZUezIcSq — Geoffrey A. Fowler (@geoffreyfowler) February 21, 2019

Wie die jüngsten iPhone-Modelle lassen sich die neuen Smartphones in zwei Highendmodelle, das 6,4 Zoll große Galaxy S10+ (ab 1000 Dollar) und das 6,1 Zoll große Galaxy S10 (ab 900 Dollar) sowie eine etwas vergünstigte Variante in Form des Galaxy S10e unterteilen, das in die gleiche Kategorie wie iPhone XR fällt und in den USA ab 750 Dollar startet. Bemerkenswert: Das Galaxy S10+ wird erstmals mit einem TB Speicher angeboten.

Und mehr noch: Mit dem S10 5G kündigten die Südkoreaner auch noch in Smartphone für den nächsten Mobilfunkstandard an, das allerdings noch etwas auf sich warten lässt. Den eigentlichen Hingucker enthüllte Samsung indes gleich zu Beginn der Keynote in Form des Galaxy Fold.

“Heute schreibt Samsung das nächste Kapitel in der Geschichte mobiler Innovationen, indem wir die Grenzen der Kategorie Smartphone verschieben und so neue Anwendungsmöglichkeiten eröffnen”, präsentierte DJ Koh, President und CEO von Samsung IT + Mobile Communications Division, die neue Smartphone-Kategorie.

Galaxy Fold nennt Samsung das neue faltbare Smartphone, das aus einem 4,6 Zoll großen Display mittels Knick ein 7,3 großes Display – und damit ein veritables Tablet werden lässt. Das jedoch zu einem extrem stolzen Preis, der auch Apples jüngste iPhone-Serie bei Weitem in den Schatten stellt: Das Galaxy startet Ende April in den USA zum enormen Verkaufspreis von 1980 Dollar. Entsprechend verhalten bis spöttisch fielen die Reaktionen in den sozialen Medien aus:

Took 3 taps to get into Google Maps on #GalaxyFold #Quality – that is $2000 phone. pic.twitter.com/EkH4wItACQ —  exDeveloper (@iOS_App_Dev) February 20, 2019

I do think people will complain about the Emo Notch though (I call it that because it looks like the

fringe I had in my teens)#GalaxyUnpacked #GalaxyFold pic.twitter.com/qQvaQe8esw — Holly Brockwell (@holly) February 20, 2019

