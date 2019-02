Ein “bisschen stürmisch”: Satiriker Jan Böhmermann kapert den Twitter-Account der Zeit

So wild geht es beim Twitter-Account der Zeit wohl selten zu: In bewährter Manier übergibt das Verlagshaus seinen Social-Media-Auftritt jede Woche einer anderen Person – üblicherweise eigenen Autoren. In dieser Woche aber geht der Kontobesitz an den Satiriker Jan Böhmermann. Und der mischt die Timeline ganz schön auf.

“Guten Abend, mein Name ist Jan Böhmermann”, beginnt der Satiriker seinen ersten Tweet am Mittwochabend. “Ich lebe in Berlin & Bonn und werde sie in den kommenden 1 bis 7 Tagen auf @DIEZEIT durch die Woche begleiten.” Followermäßig sei das für ihn zwar ein “Downgrade”. Aber er wolle sich “einfach mal wieder als Mensch spüren”, so Böhmermann weiter.

Guten Abend, mein Name ist Jan Böhmermann, ich lebe in Berlin & Bonn und werde sie in den kommenden 1 bis 7 Tagen auf @DIEZEIT durch die Woche begleiten. Followermäßig ist das für mich natürlich ein Downgrade, na klar. Aber ich will mich einfach mal wieder als MENSCH spüren. — DIE ZEIT (@DIEZEIT) 20. Februar 2019

In der Folge retweetet Böhmermann Tweets und kommentiert, als sei es sein eigener Account. “Prince Charles möchte das Tampon seiner liebsten Camilla sein, Jeff Bezos will seine Freundin gleich inhalieren. Wie süß! Wer braucht da noch russische Kokainorgien?”, schreibt er etwa zu einer Geschichte der Zeit.

Zur aktuellen Framing-Debatte der ARD kommentiert er:

Framing haben wir von DIE ZEIT nicht nötig! — DIE ZEIT (@DIEZEIT) 20. Februar 2019

Und auch ein “Unboxing”-Video der Zeit schafft es auf den Kanal:

Zumeist twittert der Satiriker aber wild umher:

Google zerschlagen! Facebook enteignen! Ich freue mich über Ihr Feedback und eine angeregte Diskussion unter diesem Tweet. — DIE ZEIT (@DIEZEIT) 21. Februar 2019

Liebe ZEIT-Leserinnen, liebe ZEIT-Leser, wann haben Sie das letzte Mal darüber nachgedacht, Ihren Kulturbegriff zu erweitern? Sehen Sie! Auf diesem Foto zum Beispiel verstecken sich zwei der einflussreichsten deutschen Künstler der Gegenwart. Entdecken Sie sie? pic.twitter.com/ZrXjNntYSi — DIE ZEIT (@DIEZEIT) 21. Februar 2019

Das kann nur Print: DIE ZEIT erklärt diese Woche das Aufregerthema “Framing” eindrücklich und anschaulich anhand einer 24seitigen Sonderbeilage. Gut gelöst! pic.twitter.com/1r87Ftu0iQ — DIE ZEIT (@DIEZEIT) 21. Februar 2019

Die katholische Kirche befindet sich in ihrer tiefsten Krise. Der Missbrauchsgipfel im Vatikan soll neue Glaubwürdigkeit bringen. #red https://t.co/TyeSN8N3jP — DIE ZEIT (@DIEZEIT) 21. Februar 2019

Guten Morgen, liebe ZEIT-Leserinnen und ZEIT-Leser. In 3 Minuten beginnt der Unterricht, jetzt aber schnell die Thermoskanne zudrehen und allmählich in Richtung Klassenraum aufbrechen. Gute Nachricht: In 5 Stunden ist Feierabend! — DIE ZEIT (@DIEZEIT) 21. Februar 2019

Das gefällt nicht allen Followern des sonst so an Seriosität gewohnten Wochenblatts:

Und auch Jan Böhmermann wundert sich – auf seinem privaten Account – ob er vielleicht gerade ein “bisschen stürmisch reingeht”:

Gehe vielleicht grade bisschen stürmisch rein bei @DIEZEIT. Kommt aber von Herzen!

Hab 1000 Fragen!

– Komme ich zu seriös rüber?

– Wie verwirrt sind alle wegen der Schlagzahl alleine heute Abend schon?

– Werde ich bezahlt eigentlich? Was bringt MIR das denn? — Jan Böhmermann 🤨🇪🇺 (@janboehm) 20. Februar 2019

Für die Zeit dürfte diese Woche jedenfalls eine gute PR-Aktion darstellen. Und auch Jan Böhmermann hat den Zeitpunkt sicher nicht ganz zufällig gewählt: am heutigen Donnerstag kehrt seine ZDF-Satire Show “Neo Magazin Royal” aus der Winterpause zurück.

