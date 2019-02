Virtueller “Europa Pass”: der gelungene PR-Stunt einer Indie-Pop-Band, bei dem selbst Politiker mitmachen

Politiker und Prominente teilen in sozialen Netzwerken Bilder von einem fiktiven Europäischen Pass, der sich im Netz generieren lässt. Sie wollen damit auf die offenen Grenzen innerhalb der Union aufmerksam machen. Tatsächlich ist der Europa-Pass jedoch Teil einer gewieften PR-Aktion der österreichischen Indie-Pop-Band Bilderbuch.

Die Band hat zum Release des Songs “Europa 22” und des Albums “Vernissage my Heart” eine Werbegag-Website ins Netz gestellt, auf der sich genau diese “EU Passports” mit Foto und Name generieren lassen. Zahlreiche Internetnutzer, darunter Prominente wie Jan Böhmermann, der Rapper Dendemann und die Autorin Sophie Passmann, nahmen an der Aktion Teil.

Aber auch Politiker warben mit entsprechenden Posts – bewusst oder unbewusst – für die österreichische Band und promoteten den Hashtag #Europa22. Insbesondere Politiker der SPD und der Grünen nahmen an der Aktion teil. Dabei ist fraglich, ob ihnen der PR-Hintergrund tatsächlich bekannt war.

Martin Schulz, der für den generierten Pass immerhin über 3.800 Likes bekam, schrieb dazu: “Dafür, dass es diesen schönen Pass eines Tages wirklich geben wird, kämpft die SPD seit 1925”. Maas fügte seinem Europa-Pass auf Twitter und Facebook den Hashtag #EuropeUnited hinzu. Justizministerin Katharina Barley, am 26. Mai die Spitzenkandidatin der SPD in der Europawahl, kommentierte auf Instagram: “Mit diesem Pass kann ich mich identifizieren”. Durch einen Verweis auf den Account von Bilderbuch macht sie deutlich, dass es sich dabei um eine Werbeaktion handelt.

Politiker wie Katharina Schulze (Grüne), Karamba Diaby oder Udo Bullmann (beide SPD) verbreiteten den Europa Pass ebenfalls.

Bilderbuch dürfte sich über die kostenfreie PR seitens der Prominenten und der Politiker jedenfalls freuen. In den sozialen Netzwerken wirbt die Band mit Anzeigen für den Pass, um den Hype weiter zu befeuern. Und sicher ist auch: Es gäbe schlechtere Produkte für Werbung als einen Song von Bilderbuch, in dem die Band ein offenes Europa besingt.

