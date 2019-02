“Zwischen höchst vergnüglich und extrem anstrengend”: Tukurs Zeitschleifen-“Tatort” spaltet die Krimi-Fans

Das "Tatort"-Experiment mit Ulrich Tukur lässt die Zuschauer zwiegespalten zurück: Von hoher Kunst sprechen die einen, andere finden die ungewöhnliche Zeitschleifen-Story des Sonntagsfilms beschämend – gerade für den sonst so am Realismus ausgerichteten "Tatort". MEEDIA hat die besten Netzreaktionen zu „Murot und das Murmeltier“ gesammelt.

Die Zuschauer des vergangenen ARD-“Tatorts” dürften nicht schlecht gestaunt haben: Statt eines sonst üblichen Mordfalls erlebte der Kommissar Felix Murot, gespielt von Ulrich Tukur, denselben Fall elf Mal in Folge – bis er ihn schließlich lösen kann. Wie damals Bill Murray in der Komödie „Und täglich grüßt das Murmeltier“ hing der Kommissar in einer Zeitschleife fest.

Dank dieser ungewöhnliche Story sorgte der Hessen-“Tatort” für reichlich Gesprächsstoff im Netz. Denn gerade für den “Tatort” mit seinem Realitätsanspruch sind solche Experimente riskant. Allerdings sind die Tukur-Folgen bekannt dafür, die üblichen Formatregeln zu sprengen. So gab es schon Murot-Fälle, die an einen Quentin-Tarantino-Streifen erinnerten oder eine Folge, in der Ulrich Tukur als Schauspieler selbst auftrat und die Grenzen zwischen Fiktion und Realität aufgehoben wurden.

6,88 Mio. sahen also “Murot und das Murmeltier” am Sonntagabend – für den “Tatort” keine guten Quote. Gespalten ist fallen die Reaktionen im Netz aus. FAZ-Redakteur Oliver Georgi lobt auf Twitter: “Mit ihren experimentellen, mutigen, ganz undeutsch-selbstironischen Filmen haben sich die @hrfernsehen -Kollegen eine Ausnahmestellung erarbeitet – nicht nur im #Tatort-Kosmos”.

Ein großartiger #Tatort war das mit dem Murmeltier-Murot. Mit ihren experimentellen, mutigen, ganz undeutsch-selbstironischen Filmen haben sich die @hrfernsehen -Kollegen eine Ausnahmestellung erarbeitet – nicht nur im #Tatort-Kosmos. Diesen Tweet sende ich jetzt jeden Morgen. — Oliver Georgi (@OliverGeorgi) February 18, 2019

Andere Twitter-Nutzer folgten ihm und zeigten sich von dem Zeitschleifen-Krimi begeistert. Thomas Mayer bezeichnet den Krimi als “sehr schräg”, Twitter-Nutzer Arne Hess als “beste Unterhaltung”. Der Tenor in vielen Tweets: Dieser Tatort war anders, aber genial.

Ein Hammer-@Tatort! 😆 Nach “Im Schmerz geboren” habe ich einen neuen oder zumindest gleich gemochten Lieblings-#Tatort. Der Tatort und Ulrich Tukur waren beste Unterhaltung! Danke @hrfernsehen und @DasErste! #Like! 👍 https://t.co/V1zpENL2bE — Arne Hess 🇪🇺 (@arnehess) February 17, 2019

Ganz große Kunst! Was für ein tolles, tolles, tolles Stück Film! #tatort — Dennis Horn (@horn) February 17, 2019

So einen Tatort wie den heutigen mit Ulrich Tukur hat die Welt noch nie gesehen #Murmeltier sehr schräg @Julia_Ortner — Thomas Mayer (@TomMayerEuropa) February 17, 2019

Andere wiederum sehen in dem Krimi sogar Kinoqualitäten. Würde passen: Zeitschleifen-Geschichten haben zur Zeit ja sowieso Konjunktur. Auch die von Netflix bekannte Comedyserie “Matrjoschka” über eine Spieleprogrammiererin, die ihren Geburtstag wieder und wieder erlebt, bespielt dieses Genre.

#tatort #Murmeltier Daaanke für dieses Filmjuwel!!!😘😘 An Ironie, Kunst, Aberwitz mit #Tarrantino gepaart, kaum zu überbieten!! Ich wage zu sagen: Die beste Adaption seit Zeiten! Käme #Murot statt Til in die Kinos, könnte das echt ein HIT werden!! Hab’s heute 3x geguckt. 👏👏👏 — Sofi Ellie (@MEschenauer) 17. Februar 2019

Doch nicht überall kam der Tatort gut an. Einigen Nutzern gefiel das ungewöhnliche Storyformat überhaupt nicht. Christian Bollert, der Gründer und Geschäftsführer von Detektor.fm, schreibt auf Twitter am Sonntag: “Ich kann schon nicht mehr mitzählen, wie oft Ulrich Tukur schon gestorben ist und es noch nicht mal die Hälfte des #tatort vorbei…”

Ich kann schon nicht mehr mitzählen, wie oft Ulrich Tukur schon gestorben ist und es noch nicht mal die Hälfte des #tatort vorbei… — Christian Bollert (@cbollert) February 17, 2019

Die CDU-Politikerin Marina Carl fand den “Tatort” sogar beschämend. Andere User sind der gleichen Meinung:

Also wer heute zum ersten Mal einen Tatort sieht, der muss doch denken das alle Tatort-Fans einen Knall haben wenn sie über die guten Storys reden, die ihm seinen guten Ruf verschafft haben. Heute schäme ich mich glatt dafür seit vielen Jahren so ein #Tatort-Fan zu sein. — Marina Carl (@_MarinaCarl_) 17. Februar 2019

#Tatort wieder mal Klamauk und eine Lachnummer😂😂😂bei allem Respekt einfach nur noch schade um die Reihe😡😡😡was waren das noch für geile Krimis mit Schimanski 😎😎😎 — RoJoSchulz (@rojoschulz) 17. Februar 2019

Wie ist der #Tatort ausgegangen? Bin nach der 11. Wiederholung eingeschlafen! — Hans Seiler (@eisenpferd) 17. Februar 2019

Ich möchte einfach mal wieder einen ganz normalen #Tatort – ein einfacher Toter, einen Komissar, 85 Minuten Suche nach dem Mörder, der dann in den letzten 5 Minuten gefasst wird. — Martina Zuengel-Hein (@HundeReisenMehr) 17. Februar 2019

Wiederholungen bei den Öffentlich-Rechtlichen ist man ja gewohnt – aber im Minutentakt – das ist eine neue Qualität #Tatort — Silvio Grimme (@SilvioGrimme) 17. Februar 2019

Auch Tonprobleme, die den Film zu Beginn plagten, waren ein Thema im Netz:

Sind die Tonprobleme auch gewollt?! #Tatort @Tatort — Philip Hirschfeld – vielleicht ein Bot. (@phirsisch) 17. Februar 2019

Ist das mein Kater oder klingt der Ton beim @Tatort einfach verzerrt? #Tatort — Getupkid 0815 (@Getupkid0815) 17. Februar 2019

Media-Legende Thomas Koch brachte die Meinungsverschiedenheiten auf den Punkt:

Irgendwas zwischen höchst vergnüglich und extrem anstrengend… #Tatort — Thomas Koch (@ufomedia) February 17, 2019

