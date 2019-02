Wochenrückblick: Knallt die Bestie ab! Die Anti-Wolf-Aktivisten von der Bild

Von

Die Rückkehr von Meister Isegrim in deutsche Wälder polarisiert schon seit Jahren wie vielleicht sonst nur veganes Essen oder neuerdings der Diesel. Abknallen oder hochpäppeln – das sind die Positionen. Auf welcher Seite der Wolf-Wut-Skala sich die Bild einordnet, steht außer Frage (abknallen). In den vergangenen Tagen wurde es besonders absurd und fast schon aktivistisch.

Im neuen Bild Politik Heftchen wurde geschäumt “Es muss wohl erst ein Kind sterben”. Meinung: “Das Verbot, Wölfe zu schießen, ist verantwortungslos”. Gestern in der normalen Bild der große Bericht “So lebt ein Dorf mit der Wolf-Angst”. Das Raubtier “GW924m” ist “seit zwei Wochen nicht zu fassen”. Am Tag davor diese Story:

Die gleichen Leute, die Ihnen die letzten 14 Tage "Es ist total unseriös, eine 16-Jährige für grüne Wahlkampfthemen einzuspannen" brachten, präsentieren Ihnen heute voller Stolz: pic.twitter.com/HlzhUCWa0J — Christian Reinboth (@reinboth) February 13, 2019

Das einzige, was die Leute vermutlich ähnlich aufregt wie der Wolf, ist der Diesel. Hmmm, warum nicht beide Themen kreuzen? Gedacht, getan:

“Der Wolf ist der neue Diesel” – muss man auch erstmal drauf kommen. Laut dem Kommentar streichen “bis zu 1.000 Wölfe” durch unsere “heimischen Wälder”. Was hat das jetzt mit dem Diesel zu tun, fragen Sie? Ist doch klar! “Nach der Sorge um den Diesel-Motor wächst verständlicherweise deshalb vor allem auf dem Land die Angst vor dem Wolf.” So einfach, so genial. Am Ende dieser Themen-Kreuzung haben wir dann den Salat, bzw. das neue Monstrum: den Hybrid-Wolf!

Screenshot: Bild.de

Auch Bild-Briefe-Onkel FJW setzt sich mit dem Thema auseinander. Aber differenziert! Denn für FJW sind Wölfe und Bienen nur Menschen wie er und du:

Und was machen wir mit dem bösen Wolf? Für mich ist er ein Lebewesen. Er ist eine Biene, er ist ein Lebewesen wie ich.

Die zweite Ausgabe von Bild Politik kommt selbstverständlich auch nicht ohne Wolf auf dem Cover aus. Rubrik “Neugier”: “Entscheidet der Wolf die nächsten Wahlen?” Kommt ganz drauf an, wen er frisst …

Die Anti-Wolf-Brigade der Bild sollte sich aber vielleicht lieber nicht von ihrem Ober-Chef erwischen lassen. Der mag nämlich keine Aktivisten-Journalisten. Sagt er.

Dabei hat es der Wolf wirklich nicht leicht gehabt:

What happened? 😂 pic.twitter.com/z3bet66Mvg — You Had One Job (@_youhadonejob1) February 15, 2019

+++

Die fiesen Diesel-Feinde bei der taz haben nachgerechnet und sind draufgekommen, dass der Lieblings-Lungenarzt der Vollgas-Fraktion, Prof. Dr. Dieter Köhler, Initiator des weltbekannten “107 Lungenärzte”-Briefs, sich in dem berühmtesten all seiner berühmten Erstickungsoxid-Vergleiche (“Warum sterben Zigarettenraucher nicht sofort?”) schlicht grob verrechnet hat! Ja, wo samma denn!? Der Mann ist schließlich Lungenarzt und kein Mathematiker. Wer wird sich schon von einem doofen Rechenfehler ins Bockshorn jagen lassen? Die Bild etwa?

Screenshot: Bild.de

Alles andere, wäre nun wirklich eine echte Überraschung gewesen. Aber: Waren das jetzt eigentlich 107 Lungenärzte oder 100? Hat da jemand nachgerechnet?

Die 100 Lungenärzte faszinieren mich immer noch. 100 Lungenärzte. 100! Lungenärzte! Das gehört verfilmt. Aber unter welchem Titel? – 100 Lungenärzte – der Film

– 100 Lungenärzte – jetzt erst recht!

– 100 Lungenärzte – Tag der Abrechnung

– 100 Lungenärzte tanken Diesel — Tim Wolff (@titatimwo) February 15, 2019

+++

Paid Content ist in aller Medienmacher Munde und das Lieblings-Magazin der Info-Elite (sorry, Focus!) zieht die Bezahlschrauben an. Das britische Magazin The Economist informiert seine Leser, dass nunmehr statt drei Artikel pro Woche nur noch fünf Artikel pro Monat gratis online zu lesen sind. Schon länger hat der Economist die Zahl der Hörproben in den “Editor’s Picks” deutlich reduziert. Konnte man sich früher Woche für Woche rund 45 Minuten gratis ausgewählte Artikel aus der aktuellen Economist-Ausgabe vorlesen lassen, wurde die Spielzeit mittlerweile auf gut 20 Minuten runtergefahren. Die Strategie, immer weniger “mundgeblasenen Premiumcontent” (Copyright: Mopo) for free rauszutun, wird auch hierzulande gefahren. Bei Spiegel Online leiert man immer häufiger die Zahlschranke namens Spiegel+ runter und auch in der digitalen FAZ wimmelt es nur so von FAZ+ Artikeln. Dagegen ist prinzipiell nichts einzuwenden. In der goldenen Zeit der Medien hat Werbung den Löwenanteil der Erlöse gebracht, jetzt sind es zahlende Leser. Für den Journalismus muss das nicht Schlechtes bedeuten.

+++

Für einzelne Journalisten unter Umständen leider schon. Denn der Shift hin zu Paid-Content bedeutet in den meisten Fällen geringere Gesamt-Erlöse für die Medienhäuser. Und da wird nun gerade in diesen Tagen gespart bis der Lungenarzt kommt. Diese Woche schlug der Spar-Hammer fast täglich zu. Zunächst haben die Spar-Meister von Funke vorige Woche vorgelegt, dann die Handelsblatt Media Group, die es augenscheinlich nicht dabei belässt, sich den Mediendienst ihres Vertrauens zu sparen. Und heute gibt es weniger feine Nachrichten aus dem Hause Hamburger Morgenpost. Betroffen sind keineswegs nur traditionelle Medien. Burda hat bei der deutschen HuffPost den Stecker gezogen, das deutsche Buzzfeed gründet einen Betriebsrat (wer hätte das für möglich gehalten!?) und jetzt wird auch beim einstigen Super-Duper-Erfolgsmedium Vice.com ordentlich gestrafft (die haben btw auch gerade vorsorglich einen Betriebsrat gegründet). Als der jüngste Reuters Digital News Report orakelte, dass 2019 mit vielen Stellenkürzungen in der Medienbranche zu rechnen sein wird, hätte ich nicht geglaubt, dass das so schnell wahr wird.

Trotzdem: schönes Wochenende!

PS: Diese Woche gibt es wieder einen Medien-Woche-Podcast, hurra! Christian Meier von der Welt und ich sprechen über dieses seltsame Framing-Manual von der ARD, über die umstrittene Reform des EU-Urheberrechts und über Cathy Hummels vor Gericht. Freue mich, wenn Sie reinhören!

