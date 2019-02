#trending // Worldwide

Der journalistische Artikel, der am Donnerstag in den USA die meisten Likes und Shares erreicht hat, ist eigentlich eine New Yorker Lokal-Story. Die aber dreht sich um Amazon und hat dadurch weltweit für Aufsehen gesorgt. Der Alles-Versender hat nämlich seine Entscheidung, ein großes Headquarter in New York City zu errichten, wieder zurück genommen. Der Stadt entgehen damit mögliche 25.000 neue Jobs. Amazon reagierte damit offenbar auf nicht abnehmende Kritik von Politikern und der Bevölkerung. Die Subventionen von 3 Mrd. US-Dollar (!) seien zu hoch, zudem würde ein Amazon-Sitz in Long Island City, Queens u.a. dafür sorgen, dass die Mieten explodieren. Die New York Times schrieb die Geschichte exklusiv auf und sammelte damit innerhalb von sieben Stunden 335.000 Interaktionen auf Facebook und Twitter ein.