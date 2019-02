Wie Gawker: Marketing-Guru Scott Galloway glaubt, dass der National Enquirer die Bezos-Affäre nicht überleben wird

Die Degen sind gekreuzt: Jeff Bezos vs. The National Enquirer – das ist die Mediengeschichte des Jahres. Spätestens nach dem Bekanntwerden des Erpressungsversuchs steht das US-Skandalblatt mit dem Rücken zur Wand. Zwar verteidigt sich Mutterkonzern American Media Inc., die Mail-Forderungen an Bezos wären keine Erpressung, sondern eine "legitime Verhandlung", doch nach Einschätzung des Marketing-Professors ist das Schicksal des Verlags besiegelt.

Nach dem Vorbild von Gawker dürfte American Media Inc. den Showdown mit dem reichsten Mann der Welt nicht überleben, sagt Scott Galloway voraus. “AMI ist der Verlierer. Sie sind heute pleitegegangen, wissen es nur noch nicht”, erklärte der Marketing-Professor Ende vergangener Woche in bekannter Metaphorik.

2/

–Loser,,, AMI. They went out of business tonight, just don’t know it yet. This echoes of Thiel vs. Gawker, and will have similar outcome. — Scott Galloway (@profgalloway) February 8, 2019

“Die Sache erinnert an Gawker vs. Thiel – mit dem gleichen Ergebnis.” Galloway erinnert damit an den Prozess des Klatschportals Gawker gegen Wrestler Hulk Hogan, den Multimilliardär Peter Thiel maßgeblich mitfinanziert hatte.

“AMI hat nicht einen Bären geweckt, sondern einen Megalodon (Riesenhai – A.d.R.) herausgefordert, sie haben sich eindeutig mit dem Falschen angelegt”, erklärt Galloway gegenüber MSNBC weiter. “Der am meisten fokussierte, disziplinierteste Mann der Welt hat jetzt ein neues Ziel. Disruption? Nein, Zerstörung!”

6/ Predictions: –AMI is shadow of itself in 3-5 years. They fucked with wrong hombre and a Jaguar, size of a Megalodon, coming for them. The most focused, disciplined, and well resourced man in the world has a new focus–disruption? No, destruction. — Scott Galloway (@profgalloway) February 8, 2019

Für American Media Inc. und CEP David Pecker könnte es tatsächlich schon bald um alles gehen. Kommt eine Untersuchung zum Schluss, dass AMI mit dem Erpressungsvorwurf strafrechtliche Handlungen begangen hat, dürfte Pecker seine Immunität verlieren, die er nach der Kooperation mit den Behörden im Schweigegeldskandal um zwei mutmaßliche Affären mit US-Präsident Trump erhalten hatte. “In drei bis fünf Jahren sind sie ein Schatten ihrer selbst”, legt sich Galloway fest.

