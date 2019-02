Zurück auf dem Börsenthron: Apple ist wieder wertvollster Konzern der Welt

Von

Das Gift ist raus. Eine Woche ist es her, dass Apple bei Vorlage seiner neusten Geschäftszahlen einige unbequeme Wahrheiten mitteilen musste: Weil sich das iPhone-Geschäft massiv unter Druck befindet, entwickelten sich erstmals seit 15 Jahren wieder Umsatz und Gewinn rückläufig.

Obwohl Apple-CEO Tim Cook in der Analystenkonferenz betonte, er habe den Eindruck, dass die Geschäfte vor allem in Problemmärkten wie China im Januar wieder anzögen, lag auch der Ausblick auf das laufende Quartal unter den Wall Street-Erwartungen.

In anderen Worten: Man musste schon sehr genau hinsehen, wenn man in der Quartalsbilanz etwas Erbauliches finden wollte – und trotzdem steigt die Apple-Aktie seit Bekanntgabe des Zahlenwerks jeden Handelstag, weil die Unsicherheit, die Apple monatelang umgab, nun gewichen ist.

Bei nunmehr 174 Dollar ist die Aktie des Techpioniers inzwischen wieder angekommen und hat damit seit den Jahrestiefs, die in der ersten Januarwoche nach der geharnischten Umsatzwarnung bei 142 Dollar aufgestellt wurden, immerhin schon wieder 22 Prozent bzw. rund 150 Milliarden an Börsenwert aufgeholt.

Die Folge: Plötzlich ist Apple wieder die Nummer eins der Wall Street! Mit einer Marktkapitalisierung von 823 Milliarden Dollar liegt der iKonzern wieder vor Microsoft, das in den letzten Tagen Amazon als Nummer eins abgelöst hatte.

Apple biggest company again.. hmmm. where are those $147 sellers?? Hello?? $AAPL

— Jim Cramer (@jimcramer) February 5, 2019