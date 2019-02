#trending // Worldwide

Ein großes Thema des Wochenendes war in den USA – natürlich abseits vom Super Bowl – der Groundhog Day, der “Murmeltiertag”, den einst der Film “Und täglich grüßt das Murmeltier” mit Bill Murray weltweit berühmt machte. Phil, das Murmeltier sah in diesem Jahr seinen Schatten nicht, als er seinen Bau verließ. Der Tradition nach bedeutet das, dass der Frühling naht: “Faithful followers, there is no shadow of me and a beautiful spring it shall be”. CNN merkte aber bereits in der Headline seines populären Artikels an, dass das Murmeltier meist falsch liegt: “Groundhog predicts an early spring. Don’t get too excited, he’s usually wrong” sammelte 65.000 Interaktionen ein. Fox News erreichte ohne Relativierung in der Headline sogar über 720.000 Likes & Co.