trending: Tempolimit, “Trump Twitter Archive”, Doris v. Sayn-Wittgenstein, eine Playstation für 9,29 Euro und antarktische Kälte in Chicago

Wer bei dem recht normalen Winterwetter hierzulande schon von extremen Temperaturen und sibirischer Kälte sprach, der sollte sich mal anschauen, was derzeit im mittleren Westen der USA los ist. Für Chicago wurden minus 33 Grad Celisus vorausgesagt, ein “Deep Freeze”, eine Tiefkühltruhe. Die Medien kamen auf immer neue Vergleiche: “Chicago will be colder than parts of Antarctica” schrieb CNN, “Chicago Will Be Colder Than Mount Everest” Forbes, “Chicago will be colder than Antarctica, Mount Everest and Siberia this week” The Hill. Hunderttausende Interaktionen sammelten die Medien mit den Horror-Stories ein, allein CNN erreichte über 450.000 davon bei Facebook und Twitter.

Donald Trump sah sich daraufhin genötigt wieder einmal zu twittern: “What the hell is going on with Global Waming [nicht korrigierter Original-Fehler]? Please come back fast, we need you!” So wie er es 2012, 2013, 2014, 2015 und 2018 tat. Und das sind nur einige der Treffer aus dem oben erwähnten “Trump Twitter Archive“. Zum Glück ist aber ein Ende in Sicht, wie Jörg Kachelmann twitterte: “Die Extremkälte verschwindet schnell wieder aus den USA, noch ein kurzer Besuch an der Westküste Kanadas, dann ist es durch und in den kommenden Wochen setzt sich überdurchschnittliche Wärme in den polnahen Gebieten durch.”