Medien-Woche: ProSieben.Sat.1-CEO Max Conze: “Wir investieren bis zu 50 Mio. Euro in die neue Streaming-Plattform”

Im Podcast "Die Medien-Woche" spricht ProSiebenSat.1-CEO Max Conze über seine Pläne, gemeinsam mit dem US-Unternehmen Discovery, eine große neue Streaming-Plattform für Deutschland aufzubauen. P7S1 will dafür 30 bis 50 Mio. Euro investieren, dieselbe Summe kommt noch einmal von Discovery. Weitere Themen: Sheryl Sandberg auf dem DLD, Buzzfeed in der Kritik und in der Krise, EU-Urheberrechtsreform und der neue "Traumschiff"-Kapitän Florian Silbereisen.