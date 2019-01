trending: der “Held der Steine”, 120 km/h auf Autobahnen, Ariana Grande und noch einmal der “Indigenous Peoples’ March”

#trending // Worldwide Die Vorfälle um die pubertierenden Jungs, die in Washington vermeintlich demonstrierende Nachkommen amerikanischer Ureinwohner verspotteten, war auch am Montag wieder ein großer Aufreger in den USA. Allerdings diesmal, weil die Story doch nicht so eindeutig scheint wie zunächst vermutet. Als ich die unglaublichen Zahlen im #trending-Newsletter von gestern notierte, schien alles noch glasklar. Pubertierende Trump-Fans von einer katholischen Schule machen sich über Teilnehmer des “Indigenous Peoples’ March” lustig, sorgten damit für Millionenfache Empörung und gigantische Interaktionsraten bei zahlreichen Medien. Eien längere Videosequenz von den Vorfällen lässt sie nun aber etwas anders erscheinen. Stefan Niggemeier schreibt bei Übermedien: “Die Schüler der katholischen Covington-High-School haben in Washington an einer Demonstration von Abtreibungsgegnern teilgenommen. […] Sie treffen dort auf eine kleine Gruppe schwarzer Aktivisten, Angehörige der Sekte der Schwarzen Hebräer. Die beschimpfen sie ausdauernd als ‘Schwuchteln’ und erklären ihnen, Donald Trump sei schwul. […] In dieser Situation taucht Nathan Philipps mit einigen Ureinwohnern auf, die in der Nähe an einer eigenen Demonstration teilgenommen haben. Sie gehen in die Gruppe der Schüler. Nathan Philipps stellt sich unmittelbar vor einen von ihnen und schlägt ausdauernd seine Trommel. Die Schüler reagieren eher verwirrt als aggressiv und klatschen, singen und tanzen zum Rhythmus. Das wirkt teilweise pubertär. Eine Aggression ist allerdings nicht von den katholischen Schülern ausgegangen, sondern von den Schwarzen Hebräern.” Niggemeiers Fazit: “Ob die Gruppe von Schüler sich richtig verhalten hat, ob ihre Gesänge oder auch das bewusste Nicht-aus-dem-Weg-Gehen provokant gemeint waren oder gewirkt haben, lässt sich nicht eindeutig sagen. Aber die Darstellung zahlreicher Medien, die sie als die klaren Aggressoren ausmachen, ist falsch. Und das Ausmaß an Hass, das ihnen entgegenschlägt, bestürzend.” Diverse US-Medien veröffentlichten dementsprechend neue Versionen der Story: NBC titelte nun “Young man in D.C. march video denounces ‘outright lies’ about him“, die New York Times “Fuller Picture Emerges of Viral Video Between Native American Man and Catholic Students“, CNN “Nathan Phillips, Nick Sandmann encounter: a viral video shows a different side“. Wieder gab es für diese und andere Medien sechsstellige Interaktionsraten auf Facebook und Twitter. An die Zahlen der ursprünglichen Artikel kamen sie aber allesamt nicht mehr heran.