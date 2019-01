“Ärger wegen böser Nazi-Kühe”: So absurd parodiert @ROBoTIUS den Spiegel Fake-Reporter Relotius

Von

“Eine Reportage über die angeblich ersten vermissten Kryoniker in Fergus Falls. Manchmal, im Traum, erscheint ihnen Angela Merkel. Womöglich mit erfundenen Gesprächsszenen.” Oder: “Ein Interview mit einem Sportler über eine Hinrichtung in Kirgisien, wo gar kein Wald ist.” Derartig krude Themenvorschläge verschickt der Account @ROB0TIUS mehrmals pro Tag über Twitter. Der Clou: Hier twittert keine Person direkt, sondern ein Bot, der einzelne Textbausteine zusammenfügt.

Die vermeintlichen “Reportage-Ideen” sind dabei bewusst absurd formuliert, enthalten aber Story-Elemente und Protagonisten aus den Reportagen des ehemaligen Spiegel-Reporters Claas Relotius. Etwa Willie Parker, der in einer Relotius-Reportage als letzter Arzt im US-Bundesstaat Mississippi noch Abtreibungen durchführt. Im entsprechenden Tweet wird aus Parker aber kurzerhand “der letzte Rassist in Amerika, der noch Abtreibungen ausführt.”

Willie Parker ist der letzte Rassist in Amerika, der noch Abtreibungen ausführt. Als Jemenit beschimpft, zählte er einst selbst zu jenen, die Abtreibung für eine Todsünde halten. Ein Paradebeispiel für motiviertes Denken. — Reportage-Ideen (@ROB0TIUS) January 21, 2019

Ähnlich ergeht es der US-Kleinstadt Fergus Falls, die in einer von Relotius gefakten Spiegel-Reportage als klischeehafte Trump-Hochburg herhalten musste:

Eine Reportage über die angeblich ersten vermissten Kryoniker in Fergus Falls. Manchmal, im Traum, erscheint ihnen Angela Merkel. Womöglich mit erfundenen Gesprächsszenen. — Reportage-Ideen (@ROB0TIUS) January 22, 2019

Ebenso wie das Spiegel-International-Team:

Eine Reportage über eine rüstige Scarlett Johansson, die einen Anschlag auf ihren Sohn verübte. Bitte nicht übersetzen. — Reportage-Ideen (@ROB0TIUS) January 21, 2019

Eine Meldung und ihre Geschichte: Ein englischer Pizzabäcker bekommt Ärger wegen seiner bösen „Nazi-Kühe“. — Reportage-Ideen (@ROB0TIUS) January 20, 2019 Anzeige

Auch die Spiegel-Dokumentation bekommt in den Tweets ihr Fett weg:

Eine Meldung und ihre Geschichte: Warum eine Witwe einen Mannschaftsbus 30 Jahre lang als Blumengefäß gebrauchte. Ein sorgfältiger Faktenprüfer hätte zumindest einmal angerufen. — Reportage-Ideen (@ROB0TIUS) January 19, 2019

Seit dem 13. Januar verschickt der Roboter-Relotius seine vermeintlichen Themenvorschläge via Twitter. Mit dem Hinweis: “Textideen dürfen gerne verwendet werden. Bitte gewissenhaft recherchieren.”

Hinter @ROB0TIUS steckt Marie Kilg. Die freie Journalistin (taz.de, sueddeutsche.de) arbeitet unter anderem als Redakteurin für die deutsche Version von Amazons Sprachassistentin Alexa. Auf ihrem Twitter-Account erklärte sie bereits Anfang Januar, dass sie einen Twitterbot bauen wolle, der in Anlehnung an die Relotius-Affäre Themenvorschläge für Reportagen erstellt. Ebenfalls Twitter zu entnehmen ist, dass die Bot-Logik, nach der ROB0TIUS Vorschläge erarbeitet, von “Cheap Bots, Done Quick!” stammt. Das Geheimnis “für die gute Grammatik” seien relativ große Satzbausteine. “Er baut sich Personen und Nebensätze nach Geschlecht und Fall zusammen.”

Tatsächlich lesen sich die kruden Küchenzurufe grammatikalisch korrekt, obgleich sie oft keinen Sinn ergeben:

Verzweifelt über den frühen Tod der eigenen Tochter, findet ein Paar aus Kuba Hoffnung in Belgien. Es gibt die Kindsleiche in die Obhut von Friseurinnen. Im Kino am Stadtrand läuft seit Jahren Casablanca. — Reportage-Ideen (@ROB0TIUS) January 21, 2019

Allem Anschein will Kilg genau das bezwecken und den Lesern die Absurdität der Relotius-Affäre vor Augen führen. Rund 340 Personen scheint das zu gefallen. Zumindest folgen dem Twitter-Account derzeit viele Journalisten aus Berlin und Hamburg, darunter auch einige Spiegel-Mitarbeiter.

