Der Streit zwischen US-Präsident Trump und der demokratischen Opposition wird immer mehr zum Kindergarten. Nachdem die Sprecherin des Repräsentantenhaus Nancy Pelosi Trumps “State of the Union”-Rede, die traditionell Ende Januar im Parlament stattfindet, verschieben wollte, da aufgrund des Shutdowns zuständiger Behörden die Sicherheit nicht gewährleistet werden könne, rächt sich der Präsident nun auf typische Trump-Art: Via Facebook teilte er mit, dass er Pelosi eine Auslands-Reise nach Brüssel, Ägypten und Afghanistan mit Air-Force-Fliegern streichen müsse, bis der Shutdown zu Ende sei: “I am sure you would agree that postponing this public relations event is totally appropriate. I also feel that, during this period, it would be better if you were in Washington negotiating with me and joining the Strong Border Security movement to end the Shutdown.” Pelosi könne aber natürlich gern einen Linienflug buchen. Der Facebook-Post war mit 665.000 Likes, Reactions, Shares und Kommentaren schon nach fünf Stunden der weltweit erfolgreichste des Tages, Fox News erreichte mit der Story sogar mehr als 800.000 Facebook- und Twitter-Interaktionen.