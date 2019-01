“Vorgehensweise nicht akzeptabel”: WDR räumt journalistische Mängel in der Doku “Menschen hautnah” ein

Der WDR hat diverse Fehler in der Dokureihe "Menschen hautnah“ zugegeben, die von derselben Autorin stammen. Ausgangspunkt waren Hinweise des Journalisten Paul Bartmuß. Ihm war aufgefallen, dass in drei Folgen jeweils dasselbe Paar zu sehen war – jedoch mit anderen Namen, Altersangaben und Geschichten. Die Prüfungen, heißt es seitens des Senders, dauern an.

“Via Twitter sind wir auf Ungereimtheiten bei drei Dokumentationen der Sendereihe ‘Menschen hautnah’ aufmerksam gemacht worden”, beginnt die Pressemitteilung des WDR. Der Nutzer und Journalist Paul Bartmuß hatte am Dienstag in einem Thread auf dem Twitter detailliert aufgelistet, wo er Mängel in den WDR-Dokumentationen gefunden habe. Auf seine Einwände ging der WDR bereits einen Tag später auf dem Kurznachrichtendienst ein. “Die genannten Ungenauigkeiten entsprechen nicht den journalistischen und redaktionellen Standards im WDR.”

Die Unregelmäßigkeiten sind in drei Ausgaben der Reihe zu finden, wie der WDR bekannt gab. Dies sei in einem ersten Prüfungsschritt festgestellt worden, weitere Untersuchungen dauern an. Konkret geht es um Fehler bei Jahreszahlen und Altersangaben. Die Mängel beschreibt der öffentlich-rechtliche Sender in der Mitteilung wie folgt:

Diese wurden nicht sorgfältig genug geprüft. Zudem wurde im aktuellen Film nicht eingeordnet, dass die Protagonisten bereits in zwei Dokumentationen der Sendereihe zu einem weiteren Beziehungsthema portraitiert wurden. Auch wurde versäumt, kenntlich zu machen, dass die beiden Protagonisten, bis auf eine Ausnahme, nicht unter ihren richtigen Namen in der Sendung erscheinen wollten.

Die Redaktion habe zudem mit der für die drei Filme verantwortlichen Autorin und der Protagonistin gesprochen. Die habe bestätigt, dass “der Charakter der Beziehung korrekt wiedergegeben worden ist”. In der laufenden Prüfung hat sich dazu herausgestellt, dass zwei andere Protagonisten für die betroffenen Dokumentationen über eine Komparsen-Website gewonnen wurden. “Wir haben keine Anhaltspunkte, dass ihre Geschichten nicht stimmen.”

#ScriptedReality: Sind öffentlich-rechtliche Dokus journalistisch? Oder sind sie wie Doku-Soaps auf RTL zu verstehen? Wie der #WDR seine Geschichten so verdreht, dass sie besser zur These passen. Thread. // cc: @WDR_Presse — Paul Bartmuß (@PaulBartmuss) January 14, 2019

Ellen Ehni, WDR-Chefredakteurin Fernsehen, äußert sich wie folgt: “Diese Vorgehensweise ist für ein dokumentarisches Format wie ‘Menschen hautnah‘ nicht akzeptabel. Die Redaktion war darüber nicht informiert. Wir werden unsere Qualitätssicherung an dieser Stelle verstärken.” Zu den bereits festgestellten Mängeln in den Filmen sagt Ehni, dass diese nicht den journalistischen und redaktionellen Standards entsprechen würden. Dies sei sehr zu bedauern. “Wir werden die Filme an den entsprechenden Stellen korrigieren und dies transparent machen. Unsere Prüfung dauert an, eine abschließende Bewertung können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vornehmen.”

