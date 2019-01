#trending // Social Media Wenn man nach “Homer Simpson GIF” googelt, so ist das erste Ergebnis in der Bildersuche das GIF, in dem die legendäre Serienfigur in einer Hecke verschwindet. Genutzt wird es im Netz immer wieder dann, wenn man aus Angst oder Scham einfach verschwinden möchte. In der neuesten Folge der “Simpsons”-Serie wurde dieses GIF nun von Homer Simpson selbst genutzt. Er schrieb seiner Tochter via Handy: “Lisa, I can’t find my Phone!” Lisas Antwort: “You’re texting on it!?” Und dann schickt Homer Lisa das besagte GIF. Ein großartiger Meta-Gag, der auch auf Twitter gefeiert wurde. Even Homer uses that GIF. #TheSimpsons pic.twitter.com/Gw7V6mbxID — The Simpsons (@TheSimpsons) January 14, 2019