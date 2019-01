Abo-Anhebung bis auf 18 Euro: Netflix testet die Streaming-Schmerzgrenze – und die Wall Street jubelt

Das Streaming-Vergnügen wird deutlich teurer. Netflix dreht an der Preisschraube – und das mitunter deutlich. Der weltgrößte Streaming-Anbieter von Serien und Filmen kündigte gerade mal 15 Monate nach den letzten Preisanhebungen in den USA erneut steigende Abo-Gebühren für alle Tarife an, die zwischen 13 und 18 Prozent steigen. In Deutschland steigen die Preise für Neukunden noch massiver – allerdings soll es sich zunächst um einen Test handeln.