trending: Stefan Kretzschmar, “Muss man twittern?”, Mike Mohring, Dwayne Johnson und eine Geburt in Australien

Handball-Legende Stefan Kretzschmar hat für den Aufreger des Sonntags gesorgt. Nicht etwa wegen der aktuell in Deutschland stattfindenden Handball-WM, sondern wegen Äußerungen zum Thema Meinungsfreiheit in einem T-Online-Interview. In dem langen Gespräch geht es auch um die WM, um seine Handball-Vergangenheit, um vieles andere – und kurz eben u.a. auch darum, wie schwer es Profisportler im Social-Media-Zeitalter Kretzschmars Meinung zufolge haben: “Wenn du eine polarisierende Meinung hast, finden die 50 Prozent scheiße. Für alles, was dich von der Masse abhebt, erntest du einen Shitstorm. Dem setzt sich kein Profisportler aus. Alle gehen ihren gemütlichen Weg, keiner streckt den Kopf höher heraus, als er muss. Das würde ich genauso tun.” Und weiter: “Wir Sportler haben in Deutschland eine Meinungsfreiheit, für die man nicht in den Knast kommt. Wir haben aber keine Meinungsfreiheit im eigentlichen Sinne. Wir müssen immer mit Repressalien von unserem Arbeitgeber oder von Werbepartnern rechnen. Deswegen äußert sich heute keiner mehr kritisch.”

Um es nochmal klar zu sagen: Kretzschmar redet explizit über Profisportler. Sie hätten “keine Meinungsfreiheit im eigentlichen Sinne” – aus Angst vor Arbeitgebern und Werbepartnern. Er sagt nicht, dass es in Deutschland keine Meinungsfreiheit gebe. Am Sonntag, vier Tage nach der Veröffentlichung des Interviews, und nachdem das Interview inzwischen u.a. die AfD-Bundestagsfraktion, die NPD und der österreichische Vizekanzler HC Strache (!) auf Facebook weiter verbreiteten, griff Bild es auf. Mit der Headline: “Keine Meinungsfreiheit in Deutschland“. Im Text heißt es: “Im Interview mit T-Online sagt Kretzschmar: Wir haben keine Meinungsfreiheit in Deutschland!”. Dass es Kretzschmar explizit um Profisportler ging, wird erst im letzten Absatz des Bild-Textes deutlich. Folge: Weitere AfD-Seiten sprangen auf, lobten den ehemaligen Handballer, Claus Strunz verbreitete den Bild-Artikel gepaart mit Werbung für sein Buch, usw.

Der Bild-Text war dadurch mit 19.600 Facebook- und Twitter-Interaktionen am Sonntag der erfolgreichste Artikel eines journalistischen Mediums im deutschsprachigen Raum. Gefallen wird die Bild-Zeile Kretzschmar nicht haben – und so bekam er auch ein Bild-Interview. Unter der Headline “So reagiert Kretzschmar auf den Gegenwind” gibt es vor allem Klarstellungen: “Zum Verständnis: Mir wurde im Interview die Frage gestellt: ‘Warum gibt es keine Typen mehr, keine Persönlichkeiten mit Ecken und Kanten?’ Daraufhin habe ich geantwortet, dass ich jeden Menschen, der in der Öffentlichkeit steht, verstehen kann, wenn er sich heutzutage nicht mehr kritisch äußert und demzufolge auch nicht mehr aneckt. Weiterhin sagte ich, dass wir natürlich eine gesetzliche Meinungsfreiheit haben und diese ist auch ein hohes Gut.” “Menschen, die sich in ökonomischen Abhängigkeiten befinden (Arbeitsvertrag, private Sponsorenverträge, Sponsorenverträge der Vereine)” hätten allerdings eine “eingeschränkte Meinungsfreiheit”. Kretzschmar erklärte der Bild also nochmal das, was er schon bei T-Online genau so sagte.

Die Politiker und Parteien, die versuchten, das T-Online-Interview für ihre Zwecke zu instrumentalisieren, bekamen von Kretzschmar auch noch eine Entgegnung: “Wenn man meine Biographie kennt, ist die Instrumentalisierung meines Interviews von politischen Gruppierungen, die meiner eigenen politischen Einstellung nicht ferner liegen könnten, schon grotesk. Aber wenn irgendein Sportler oder eine Person des öffentlichen Lebens noch einen Beweis für meine These gebraucht hat. Damit hat er sie bekommen.”