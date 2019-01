Getarnt als Bild-Werbung: Feministinnen kritisieren Frauenfeindlichkeit beim Springer-Blatt

Dicke, weiße Lettern auf rotem Grund: Die Werbung der Bild-Zeitung gehört längst zum modernen Stadtbild. Während das Springer-Blatt seit rund einer Woche offensiv seine Anti-Dschungelcamp-Serie bewirbt, tauchte Ende vergangener Woche in Berlin eine Reihe ungewöhnlicher Plakate in Bild-Anmutung auf. Allerdings steckt dahinter nicht die Bild-Zeitung. Im Gegenteil.

“Bei uns steht die Frau an erster Stelle”, ist auf einem Plakat zu lesen, unweit des Axel-Springer-Platzes in Berlin. Dem Hauptsitz der Axel Springer SE. Doch darunter die Auflösung: “als Bild-Girl auf Seite 1”. “Schicksale von Frauen bewegen uns”, steht auf einem anderen Plakat. Darunter: “Deswegen sind 70% der Frauen in den Rubriken Unterhaltung + Skandale dargestellt – meistens sind sie nackt!” Rechts unten auf den Plakaten prangt das “Bild”-Logo neben dem Slogan “Bild Dir Deine Meinung”. Nanu, gibt sich Springer selbstironisch?

Tatsächlich zeichnet für die vermeintlichen Bild-Anzeigen Gender Equality Media verantwortlich. Der gemeinnützige Verein mit Sitz in München setzt sich nach eigenen Angaben seit Jahren gegen Sexismus in den deutschen Medien ein. “Täglich wird Gewalt an Frauen verharmlost, wird die Lebensleistung von Frauen systematisch entnannt, werden Frauen als Lustobjekte dargestellt und auf ihre Körper reduziert”, erklärt Britta Häfemeier, Vorstandsmitglied bei Gender Equality Media. Sprecherin des Vereins auf MEEDIA-Anfrage. “Die Bild-Zeitung, als eine der auflagenstärksten Zeitungen Europas, allen voran. Unsere mehrjährige Kampagnenarbeit mit #StopBildSexism hat uns verdeutlicht, dass bei der Bild-Redaktion rund um Julian Reichelt ganz bewusst Sexismus eingesetzt wird und sie diesen jeden Tag online und in Print platzieren.”

Bei der Aktion handelt es sich um sogenanntes Adbusting. Der Trend zur Verfremdung, Umgestaltung oder auch Nachahmung von Werbung im öffentlichen Raum hat seinen Ursprung in der Streetart-Szene. Die Bild-Busting-Aktion entstand im Vorfeld des Berliner Presseballs im Hotel Maritim, ebenfalls unweit der Berliner Springer-Zentrale. “Während sich die Presse auf ihrem jährlichen Presseball in Berlin selbst feiert, feiern wir lieber die kreativen Künstler und Künstlerinnen und ihre Adbusting-Aktion”, so Häfemeier. Denn die großen Verlagshäuser hätten besonders in Sachen Geschlechtergerechtigkeit nicht viel zu feiern.

Bereits 2014 setzte man sich mit einer Kampagne und zwei Studien für die Abschaffung der “Bild-Girls” ein. Daraus entstand 2015 dann der gemeinnützige Verein. In täglichen Medienscreenings sammelt der Verein nach eigenen Angaben Beispiele für “sexistische, rassistische, queer-feindliche sowie trans* und inter*feindliche Berichterstattung” und tritt mit Chefredaktionen und dem Deutschen Presserat in Kontakt.

