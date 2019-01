trending: Frank Magnitz, “I am calling from Microsoft”, Matthias Berninger, Walmart-Werbung und Donald Trump

#trending // Worldwide

Zwei Themen dominierten vor Donald Trumps “Address to the Nation” die Social-Media-Diskussionen in den USA: Zum einen die Frage, ob die TV-Sender die Rede live übertragen sollen, obwohl damit zu rechnen sei, dass Trump wieder diverse Lügen verbreiten würde. Die Sender entschieden sich dafür, die Rede zu übertragen, obwohl Trump erneut seinen schlimmen Satz “The Fake News Media is the Enemy of the People!” postete.

Das andere Thema war genau eine der Trump-Lügen. Der US-Präsident hatte behauptet, einige seiner Vorgänger hätten im in privaten Gesprächen gesagt, dass eine Mauer zu Mexiko richtig sei: “Some of them have told me that we should have done it”, so Trump. Problem: Alle noch lebenden Präsidenten, also Jimmy Carter, Bill Clinton, George W. Bush und Barack Obama haben das hart dementiert. Clinton und Obama hätten mit Trump seit der Amtseinführung überhaupt kein politisches Gespräch geführt, Bush und Carter haben nicht über dieses Thema mit ihm gesprochen. MSNBC sammelte mit der Story “Latest Trump lie discredited by several former US presidents” über 100.000 Facebook- und Twitter-Interaktionen ein, die New York Times erreichte mit “Trump Says Predecessors Confessed Support for the Border Wall. Not True, They Say.” über 65.000 Reaktionen.