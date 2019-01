“Habeck schießt den Vogel ab”, heißt es auf der taz-Titelseite vom Dienstag. Darauf zu sehen ein zu Tode gekommener blauer Vogel, das Symbol des Kurznachrichtendienstes Twitter. In zwei Meinungsstücken (Pro & Contra) befasst sich die Berliner Redaktion dann mit der Frage: “Muss sich der Grünen-Chef besser unter Kontrolle haben?” Außerdem beschäftigt sich das Blatt mit der Begründung des Politikers für seinen Social-Media-Exit und damit, wie Kollegen im Netz agieren.

Robert Habeck hat zweimal einen identischen Fehler gemacht. Zunächst hatte er zur Bayern-Wahl via Twitter-Video verkündet: “Endlich gibt es wieder Demokratie in Bayern.” Der Video-Patzer rief starke Kritik hervor, der 49-Jährige entschuldigte sich. Aktuell hat er in einem wieder über den Kurznachrichtendienst verbreiteten Wackelvideo zur kommenden Wahl in Thüringen erklärt: „Wir versuchen, alles zu machen, damit Thüringen ein offenes, freies, liberales, demokratisches Land wird, ein ökologisches Land.“ Das Problem bei der zweiten Aussage ist natürlich das Wörtchen “wird”. In dem Blogeintrag verwies Habeck darauf, dass er natürlich “bleibt” statt “wird” hätte sagen müssen und er Thüringen als demokratisches Bundesland sehe. “Ein kleines Wort, ein echter Fehler”, schrieb er.

Seine zunächst über die sozialen Medien verbreitete Ankündigung hat er dann am gestrigen Nachmittag wahr gemacht: Seitdem sind seine Profile bei Twitter und Facebook nicht mehr zu erreichen.

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.