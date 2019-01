trending: Selbstjustiz, Kunst-Tweets, Olaf Scholz, “Aquaman” und die “Wall” zu Mexiko

#trending // Worldwide

Die von Donald Trump geforderte Mauer zu Mexiko hält die USA weiter in Atem. Da die Demokraten seiner Forderung nicht nachkommen, gibt es einen Haushaltsstreit und damit verbunden einen teilweisen Regierungsstillstand mit Zwangsurlaub für hunderttausende Bedienstete. Von Donald Trump kommentiert wird der Streit mehrfach täglich auf seiner Lieblings-Plattform Twitter – inklusive erneuter Werbung im “Game of Thrones”-Stil: “The Wall is coming”. Am Sonntagabend gab es einen weiteren Tweet mit einem Indiz dafür, wie ein doch noch gefundener Kompromiss aussehen könnte. Trump schrieb: “V.P. Mike Pence and group had a productive meeting with the Schumer/Pelosi representatives today. Many details of Border Security were discussed. We are now planning a Steel Barrier rather than concrete. It is both stronger & less obtrusive. Good solution, and made in the U.S.A.” Mit anderen Worten: ein Zaun statt einer Mauer. Trump könnte das dann als großen Erfolg feiern, obwohl es solche Zäune schon an vielen Stellen zu Mexiko gibt. Die Demokraten reagierten auf den Stahl-statt-Beton-Vorschlag Trumps allerdings nicht mit Entgegenkommen. Weitere “Wall”-Tweets von Trump werden also kommen.